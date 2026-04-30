¿Aliento a Ozempic?: Las nuevas drogas para adelgazar aumentan las ventas de caramelos de menta y chicles

Los medicamentos GLP-1 le han dado un nuevo impulso a los caramelos de menta y chicles. (Foto: Bloomberg)

Debido a que los medicamentos GLP-1 ralentizan la digestión, los usuarios pueden experimentar efectos secundarios, como náuseas, sequedad bucal y un fenómeno conocido como "aliento a Ozempic" o eructos.

Los nuevos medicamentos para bajar de peso están haciendo que la gente coma menos, pero mastique más chicle.

El CEO de Hershey Co., Kirk Tanner, afirmó que los medicamentos GLP-1 están impulsando las ventas de caramelos de menta y chicles, incluyendo los Ice Breakers de la compañía. Las ventas minoristas de esta línea, ahora su tercera marca de confitería más importante, crecieron un 8% el trimestre pasado, según declaró el director ejecutivo el jueves.

"También hemos observado una fuerte demanda de chicles y caramelos de menta, ya que la categoría se beneficia de la tendencia de los snacks funcionales, incluyendo la adopción del GLP-1", dijo Tanner en un comunicado.

Debido a que los medicamentos GLP-1 ralentizan la digestión, los usuarios pueden experimentar efectos secundarios, como náuseas, sequedad bucal y un fenómeno conocido como "aliento a Ozempic" o eructos. Novo Nordisk A/S fabrica Ozempic.

El impulso al negocio de chicles y mentas de Hershey es positivo para una empresa de dulces, ya que la expansión de estos medicamentos para bajar de peso ha disminuido el apetito y las compras de alimentos.

Muchos usuarios de GLP-1 también se centran en consumir alimentos con mayor contenido de proteínas para preservar la masa muscular, dado que la pérdida rápida de peso puede provocar la pérdida tanto de músculo como de grasa. Hershey informó que también registró un aumento del 17 % en el consumo de sus barras de proteína el trimestre pasado.