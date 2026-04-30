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¿Aliento a Ozempic?: Las nuevas drogas para adelgazar aumentan las ventas de caramelos de menta y chicles

Debido a que los medicamentos GLP-1 ralentizan la digestión, los usuarios pueden experimentar efectos secundarios, como náuseas, sequedad bucal y un fenómeno conocido como "aliento a Ozempic" o eructos.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 30 de abril de 2026 a las 08:20 hrs.

Ozempic Medicamentos salud Alimentos
<p>Los medicamentos GLP-1 le han dado un nuevo impulso a los caramelos de menta y chicles. (Foto: Bloomberg)</p>

Los medicamentos GLP-1 le han dado un nuevo impulso a los caramelos de menta y chicles. (Foto: Bloomberg)

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