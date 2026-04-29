Habilitan continuidad de proyecto minero de BHP y Lundin en Argentina

La justicia acogió la cautelar presentada por las compañías en conflicto con la provincia de La Rioja.

La justicia de la provincia argentina de San Juan habilitó la continuidad del proyecto minero Vicuña, una iniciativa de cobre y oro valorizada en US$ 18 mil millones y desarrollada por BHP y Lundin Mining.

La decisión responde a una medida cautelar presentada por ambas compañías tras un conflicto con la provincia de La Rioja, jurisdicción que había impuesto restricciones al tránsito en una ruta provincial clave para el desarrollo de las faenas.

Frente a ello, los equipos legales de las mineras acudieron a los tribunales de San Juan para solicitar resguardo judicial que permitiera mantener las actividades.

El juzgado de primera instancia falló a favor de las empresas y sostuvo que solo las autoridades sanjuaninas tienen facultades para suspender o bloquear la operación, dado que la habilitación minera vigente fue otorgada por el Ministerio de Minería de esa provincia.

El proyecto Vicuña es considerado uno de los desarrollos cupríferos más relevantes a nivel global, tanto por su escala como por el impacto económico en la región.

Según las estimaciones difundidas, durante la etapa de construcción podría generar hasta 6 mil empleos, con un promedio de 4 mil en el peak de actividad. En la fase operativa, en tanto, se proyectan unos 800 puestos de trabajo directos especializados.

La controversia también escaló al plano político. Los diputados argentinos Nancy Picón y Carlos Jaime impulsaron iniciativas en el Congreso orientadas a otorgar mayor previsibilidad jurídica, evitar choques interjurisdiccionales y reforzar reglas claras para inversiones estratégicas.