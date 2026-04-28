OpenAI incumple sus propias metas de usuarios y ventas

Así lo afirmó un reporte del Wall Street Journal. En tanto, la firma liderada por Sam Altman amplió su acuerdo con Amazon tras flexibilizar los términos exclusivos de su vínculo con Microsoft.

OpenAI no logró cumplir sus propias metas de adquisición de nuevos usuarios y ventas, lo que ha generado preocupaciones internas de que la compañía podría tener dificultades para sostener su gasto en infraestructura de inteligencia artificial (IA), informó The Wall Street Journal (WSJ).

La empresa no alcanzó varios objetivos mensuales de ventas en 2026, luego de que su rival Anthropic PBC ganara terreno en los mercados de coding y enterprise, reportó el medio estadounidense, citando a personas no identificadas con conocimiento del tema.

Su chatbot, ChatGPT, tampoco alcanzó la meta de la compañía de llegar a 1.000 millones de usuarios activos semanales a fines de 2025, señaló el diario. Su tasa de deserción de suscriptores sigue siendo un desafío, según el WSJ, en un contexto donde Gemini de Google aumentó su popularidad el año pasado.

La directora financiera, Sarah Friar, en conversaciones con otros líderes de la empresa, ha expresado preocupaciones de que si OpenAI no incrementa sus ventas lo suficientemente rápido, podría no ser capaz de costear sus futuras necesidades de cómputo.

Entre los inversionistas crecen las inquietudes de que los desarrolladores de IA y las grandes tecnológicas están gastando demasiado en data centers y chips para IA, con un retorno incierto.

OpenAI por sí sola ha señalado previamente que está comprometida a gastar más de US$ 1,4 billones (millones de millones) en infraestructura de IA.

Para financiar estas apuestas, OpenAI y Anthropic han recurrido cada vez más a un grupo superpuesto de fondos de venture capital y compañías tecnológicas. En febrero, OpenAI levantó US$ 110 mil millones en su mayor ronda de financiamiento hasta la fecha, de inversionistas que incluyeron a su principal respaldo, SoftBank Group Corp.

Las acciones de SoftBank, que comprometió US$ 30 mil millones en esa ronda, cayeron hasta 7,5% en Tokio. El último compromiso llevaría la inversión de SoftBank en OpenAI a US$ 64,6 mil millones, por una participación cercana a 13%, hacia fines de año.

Acuerdo con Amazon

Por otra parte, este martes la firma liderada por Sam Altman informó que extendió su oferta a los clientes de la nube de Amazon, lo que permitirá a OpenAI distribuir sus modelos y aplicaciones de forma más amplia.

El creador de ChatGPT detalló que llevará sus modelos de inteligencia artificial más avanzados a AWS, a través de la plataforma de desarrollo Bedrock AI de la unidad de nube de Amazon. Asimismo, estará disponible el agente de codificación Codex de OpenAI.

En febrero, la fima liderada por Jeff Bezos acordó invertir hasta US$ 50 mil millones en la startup. En detalle, Amazon invirtió US$ 15 mil millones en la última ronda de financiamiento de OpenAI como parte de un compromiso que le permitiría sumar otros US$ 35 mil millones cuando el laboratorio de IA salga a bolsa o logre construir una IA potente denominada “inteligencia artificial general”.

Tras el anuncio de este martes, Amazon lanzará un servicio denominado “Amazon Bedrock Managed Agents, powered by OpenAI”. Los clientes de AWS podrán utilizar el servicio Frontier de OpenAI para desplegar grupos de agentes de IA que realicen diversas tareas.

Cabe destacar que el fortalecimiento de ese vínculo tiene lugar después de la renegociación de OpenAI con Microsoft, su mayor accionista.

Este lunes ambas partes acordaron una flexibilización de las clausulas de exclusividad, lo que le permitiría a la startup desarrollar una serie de alianzas con empresas rivales para vender sus modelos y adquirir capacidad de centros de datos.