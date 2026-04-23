Tesla aumenta su plan de inversión a US$ 25 mil millones en 2026 para impulsar la IA y la robótica

Tesla anticipa miles de millones de dólares en gasto adicional este año para respaldar las ambiciones de Elon Musk de transformar al pionero de vehículos eléctricos en una empresa de inteligencia artificial y robótica.

El gasto de capital en 2026 superará los US$ 25 mil millones, reveló la compañía junto con sus resultados el miércoles, aproximadamente tres veces el desembolso del año pasado. La inversión planificada aumenta desde una proyección previa de alrededor de US$ 20 mil millones.

“Se debería esperar ver un aumento muy significativo en el gasto de capital”, dijo Musk en una conferencia telefónica con analistas. Las acciones de Tesla borraron las ganancias posteriores al cierre tras los comentarios y cayeron hasta 3,6% antes del inicio de la negociación regular del jueves.

Las inversiones se destinarán a una expansión drástica de las operaciones de fábrica, incluida la producción de robots humanoides Optimus, iniciativas de IA y el Cybercab autónomo. El negocio automotriz tradicional de Tesla ha disminuido en los últimos dos años, lo que ejerce mayor presión sobre el giro planificado hacia esas iniciativas futuristas.

El plan de gasto revisado muestra el alto costo para que Tesla alcance sus objetivos, dijo Dec Mullarkey, director gerente en SLC Management. Es “aleccionador para la evaluación del potencial de flujo de caja libre para el año”.

El fabricante de automóviles acordó este mes comprar una firma de hardware de IA no identificada por hasta US$ 2 mil millones en acciones comunes de Tesla y premios en acciones para ayudar a acelerar la transformación. Aproximadamente US$ 1,8 mil millones del precio están sujetos a ciertas condiciones e hitos de desempeño, dijo Tesla en su presentación regulatoria trimestral.

Los resultados

En el primer trimestre, las ganancias ajustadas subieron a US$ 0,41 por acción, dijo Tesla, superando el promedio de US$ 0,34 centavos de las estimaciones de analistas recopiladas por Bloomberg. Eso marcó el segundo trimestre consecutivo de resultados mejores de lo esperado.

El reporte ofreció actualizaciones prometedoras sobre el negocio automotriz central de Tesla. La compañía reportó ver “crecimiento continuo en la demanda” de sus vehículos en partes de Asia y Sudamérica, junto con una recuperación en Norteamérica, Europa y Medio Oriente.

Los comentarios sorprendentemente optimistas llegaron semanas después de que el fabricante de automóviles reportara ventas de vehículos por debajo de lo esperado para iniciar el año. El primer trimestre fue el segundo peor para entregas de autos desde mediados de 2022, solo superado por el mismo período del año anterior, cuando Tesla pausó la producción de SUV Model Y y enfrentó un rechazo generalizado a las actividades políticas de Musk.

El informe “confirma que, si bien el negocio heredado de vehículos eléctricos ya no crece rápidamente, es lo suficientemente estable como para financiar las fuertes inversiones de Tesla en robótica y tecnología de conducción autónoma”, dijo Andrew Rocco, analista de Zacks Investment Research, en una nota.

Tesla apuntó al alza de los precios de la gasolina como un impulso para su negocio, al generar mayor interés de los clientes. “Hemos visto un leve crecimiento en términos de entregas trimestre a trimestre en el frente del backlog de pedidos”, dijo el director financiero Vaibhav Taneja en la conferencia telefónica.

Tesla aumentará la producción de vehículos como parte de su plan de gasto de capital, dijo Musk. La compañía está “sentando las bases para lo que esperamos sea un aumento significativo en la producción de vehículos en el futuro”, dijo el director ejecutivo.

Sin embargo, en los primeros tres meses de 2026, Tesla gastó menos de US$ 2,5 mil millones —muy por debajo del desembolso que la compañía necesitará promediar por trimestre para alcanzar su proyección de gasto para el año—. Esto contribuyó a que Tesla reportara US$ 1,4 mil millones en flujo de caja libre positivo para el trimestre, muy por encima de la expectativa de los analistas de que el fabricante de automóviles consumiría casi US$ 1,9 mil millones.

La división de energía de Tesla reportó ingresos de US$ 2,4 mil millones en el primer trimestre, una caída de 12% respecto de un año antes. La compañía no entregó detalles sobre por qué el crecimiento se estancó en la unidad, que había sido un punto brillante durante los últimos años, más allá de que Taneja dijera que el negocio de almacenamiento de energía es “intrínsecamente irregular”. Tesla aún espera que los despliegues de energía este año aumenten respecto de 2025.

El fabricante de vehículos eléctricos reiteró los planes para su incipiente negocio de transporte bajo demanda que denomina Robotaxi, señalando que está en camino de expandirse a Phoenix, Miami, Orlando, Tampa y Las Vegas en la primera mitad de este año. Originalmente concebido como un servicio sin conductor, Robotaxi se lanzó con monitores de seguridad humanos a bordo en Austin el año pasado y se ha expandido lentamente desde entonces. También se lanzó este mes en Houston y Dallas.

Si bien la compañía no ha entregado detalles sobre el tamaño de las flotas, ni ha revelado cuántos vehículos operan sin un monitor de seguridad a bordo, el escalamiento sigue siendo lento, y Musk dijo que probablemente no verá ingresos materiales hasta al menos 2027.

Tesla dijo que sigue en camino de comenzar a fabricar productos clave, incluidos Cybercab, Semi y una versión actualizada de su sistema de almacenamiento de baterías Megapack.

El gasto necesario para respaldar la producción “incrementa la quema de caja en el corto plazo y el riesgo de ejecución, pero puede ser positivo para la acción en el largo plazo”, dijo Ivan Feinseth, director de inversiones en Tigress Financial Partners. “Los inversionistas pueden comenzar a verlo cada vez más como una plataforma de infraestructura de cómputo en IA y robótica, en lugar de solo un fabricante de automóviles".