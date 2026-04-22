Las ganancias de Tesla en el primer trimestre superan las expectativas de Wall Street
Las acciones subieron un 3,3% a las 4:09 p.m. tras el cierre de la sesión bursátil en Nueva York.
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Tesla Inc. reportó ganancias en el primer trimestre que superaron las estimaciones de Wall Street, lo que indica que la rentabilidad se mantiene mientras el fabricante de vehículos eléctricos invierte en nuevas líneas de negocio relacionadas con la robótica y los autos autónomos.
Las ganancias ajustadas por acción fueron de 41 centavos en el período, informó la compañía el miércoles en un comunicado, cifra superior al promedio de 34 centavos de las estimaciones de los analistas recopiladas por Bloomberg. Este es el segundo trimestre consecutivo en que las ganancias de Tesla superan las expectativas. Un aumento extraordinario relacionado con las garantías y los aranceles, junto con el incremento en los precios de los vehículos, contribuyeron a las ganancias.
Los resultados son una señal alentadora después de que Tesla reportara ventas de vehículos débiles en los primeros tres meses de 2026.
La compañía está trabajando para aumentar la producción de automóviles, baterías y robots en media docena de plantas, según los planes que el director ejecutivo Elon Musk detalló en enero. La compañía anunció entonces que esperaba invertir 20 mil millones de dólares este año en gastos de capital, más del doble que el total del año pasado.
Las acciones subieron un 3,3% a las 4:09 p.m. tras el cierre de la sesión bursátil en Nueva York.
Tesla también reportó un flujo de caja positivo de US$ 1.400 millones, superando con creces las expectativas de los analistas, que preveían un consumo de efectivo cercano a los US$ 1.900 millones.
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