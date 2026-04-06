BancoEstado apuesta por gratuidad en transferencias y elimina cobro de $ 300 desde CuentaRUT hacia otros bancos

“Hay obviamente un costo, que es la eliminación de los $ 300 por transacción. Pero hay beneficios en el hecho de que cuando facilita el uso de un producto atraes clientes usuarios a ese producto", sostuvo el presidente de la entidad, Mario Farren.

Desde el hall central de la casa matriz de BancoEstado, ubicada en Morandé 25, el presidente de la entidad, Mario Farren, junto con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que se eliminará el cobro de $300 por transferencias desde CuentaRUT hacia otros bancos, a partir del 15 de abril de 2026.

En la instancia, el Farren sostuvo que: “Lo que estamos buscando es facilitar la vida de nuestros clientes, acercar aún más BancoEstado a las familias, a los microempresarios de Chile, facilitar las transacciones, impulsar el uso de medios digitales para los pagos”.

Asimismo, aseguró que la iniciativa se enmarca en el objetivo estratégico de posicionar a BancoEstado como el actor más relevante dentro del ecosistema de pagos digitales en Chile.

“Creemos sin mayores preámbulos, que nuestra plataforma de pagos masivos, que es líder en Chile, tiene la madurez necesaria para eliminar el cobro de $ 300”, planteó Farren. BancoEstado suma más de 15,5 millones de clientes bancarizados.

Consultados por la prensa sobre el impacto financiero de eliminar este cobro, Farren reconoció que: “Hay obviamente un costo, que es la eliminación de los $ 300 por transacción. Pero hay beneficios en el hecho de que cuando facilita el uso de un producto atraes clientes usuarios a ese producto. Y esa es la apuesta que estamos haciendo a través de cuenta Rut y las demás plataformas de pago de BancoEstado”.

Por su parte, el ministro Quiroz valoró la iniciativa impulsada por la firma estatal, señalando que la entidad “es tal vez de las cosas que nos orgullecen más a los chilenos”.

En la misma línea, extendió sus felicitaciones al comité ejecutivo de la entidad y aseguró que “las instituciones se fortalecen cuando son capaces de seguir mejorando y dando un mejor servicio a todos. Cuando es posible avanzar en medidas como esta, que no son aisladas porque tienen que ver con un esfuerzo que está haciendo el banco (…) en un contexto donde todos estamos haciendo un esfuerzo para que los recursos vayan a quienes más lo necesitan”.

Cobros que se mantienen

Con todo, la entidad mantendrá los $300 que se cobran por giros desde cajeros automáticos de otros bancos.

Consultado por la prensa respecto de por qué se mantiene este cobro, Farren sostuvo que: “Tenemos una red de cajeros automáticos que representa más o menos el 40% de los cajeros automáticos que existen en nuestro país. Y existe además una red de 43.000 puntos cajavecina desde los cuales nuestros clientes pueden hacer giros en efectivo, depósitos y pagos de algunas de sus obligaciones y de algunas de sus cuentas”. En tanto, descartó que en el corto plazo se elimine dicho cobro.

Del mismo modo, se mantendrán los $ 100 que se cobran por consultas de saldo en cajeros automáticos de otros bancos y también continúan vigentes los cobros por extravío o hurto de la tarjeta, así como aquellos asociados a compras internacionales.