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BBVA avanza en su rearme en Chile y cambia objeto social para impulsar asesorías en M&A

Desde la firma sostuvieron que esta modificación se enmarca en la estrategia de crecimiento que tiene la entidad española en nuestro país.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Miércoles 8 de abril de 2026 a las 15:07 hrs.

BBVA Banca inversionistas adquisiciones y fusiones oficinas ESPANA Negocios Sofía Fuentes
<p>BBVA avanza en su rearme en Chile y cambia objeto social para impulsar asesorías en M&A</p>

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