BBVA avanza en su rearme en Chile y cambia objeto social para impulsar asesorías en M&A

Desde la firma sostuvieron que esta modificación se enmarca en la estrategia de crecimiento que tiene la entidad española en nuestro país.

A siete años de la venta de su operación en Chile a Scotiabank, y tras haber expirado en 2021 la cláusula de no competencia pactada en el acuerdo, el grupo español BBVA ha comenzado a reactivar progresivamente su presencia en el país.

Un nuevo hito en esa estrategia se concretó este miércoles, luego que la compañía inscribiera en el Diario Oficial una modificación al objeto social.

Esto se enmarca “como parte de la estrategia de crecimiento de BBVA en Chile, y se ha modificado el objeto social de BBVA Holding Chile de manera que esta pueda ofrecer servicios de advisory en materias de M&A en Chile”, sostuvo la firma a DF.

Esta línea de negocio se suma a los dos pilares que actualmente sostiene el grupo en el mercado local: el financiamiento de consumo -a través de Forum- y su actividad en banca corporativa.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Hoy, el Grupo BBVA mantiene operaciones en Chile mediante Forum en el segmento automotriz y, de forma gradual, ha ido desarrollando su área de Corporate & Investment Banking (CIB) a través de su oficina de representación en el país, liderada por Felipe Serani.

A finales de 2025, y en entrevista con DF, Serani adelantó que para 2026, en materia de M&A, “tenemos intenciones de establecer un equipo local”.

En paralelo, la firma prepara cambios logísticos relevantes, ya que en mayo dejará sus actuales oficinas en el piso 23 del Hotel W Santiago para trasladarse a un nuevo espacio en el sector de Isidora Goyenechea, en Las Condes.