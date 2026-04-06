Financieras automotrices cerraron 2025 con expansión de ganancias en hasta 180%

En el caso de Global Soluciones Financieras -controlada por Jorge Selume y Leonidas Vial- registró pérdidas por $ 1.165 millones, lo que implica una reducción cercana a 80% frente a los $ 5.864 millones negativos de 2024.

El negocio de financiamiento automotriz de a poco deja atrás la desaceleración y vuelve a tomar impulso. Los resultados reportados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) correspondientes al ejercicio 2025 reflejaron un año marcado por una recuperación gradual de la actividad, con actores que lograron fuertes alzas en utilidades, en un contexto de mayor dinamismo comercial y ajustes en la industria.

El mercado automotor acompañó esta tendencia, con una leve reactivación impulsada por cambios regulatorios -como la entrada en vigencia de la norma Euro 6c- y la incorporación de mayores estándares de seguridad.

En este escenario, las ventas de vehículos livianos y medianos crecieron 2,7%, totalizando 310.598 unidades, según la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).

Forum acelera

El principal actor del sector, Forum de BBVA, anotó ganancias atribuibles a sus controladores por $ 30.476 millones, lo que representó un salto de 180% frente a 2024.

De acuerdo con el análisis razonado de la firma, “durante 2025, la originación de nuevos préstamos alcanzó los $ 1.130.232 millones, lo que representa un crecimiento de 8,5% respecto al mismo período del año anterior”.

El desempeño, agregó la compañía, respondió a una gestión activa de alianzas comerciales, lo que permitió financiar 63.116 vehículos nuevos, un alza de 8,7% anual y muy por sobre el mercado, que avanzó solo 0,6% en ventas de unidades nuevas.

Tanner, BK y GM: resultados dispares

El resto de las financieras automotrices mostró desempeños heterogéneos durante el ejercicio.

En Tanner Servicios Financieros, la división automotriz evidenció una caída de 14,7% en sus ingresos en 2025, al registrar $ 74.034 millones frente a los $ 86.815 millones del año previo. Esto, pese a un fuerte crecimiento en colocaciones netas, que alcanzaron los $ 432.902 millones, con un alza de 29% interanual.

En BK -ligada a Bicecorp y Grupo Kaufmann- los resultados fueron positivos. La firma elevó sus utilidades en 35%, pasando de $ 7.764 millones en 2024 a $ 10.517 millones en 2025.

A la par, el monto financiado creció 41%, llegando a $ 307.590 millones. Según explicó el gerente general de BK Servicios Financieros, Paul Abogabir, el resultado se apoyó en el impulso de marcas de Andes Motor, el crecimiento del financiamiento de flotas y una mayor eficiencia en la originación de créditos gracias a herramientas tecnológicas.

En tanto, GM Financial también cerró un buen año, con un aumento de 16% en sus utilidades, que alcanzaron los $12.181 millones.

Global sigue en rojo

Global Soluciones Financieras no logró salir de números rojos en 2025, aunque sí mostró una mejora relevante en su desempeño. La compañía registró pérdidas por $ 1.165 millones, lo que implica una reducción cercana a 80% frente a los $ 5.864 millones negativos de 2024.

La firma -controlada desde 2023 por los empresarios Leonidas Vial y Jorge Selume- ha venido implementando un plan enfocado en fortalecer el control de riesgo crediticio y expandir gradualmente su cartera, con foco en una evaluación más estricta de clientes.

Los avances comienzan a reflejarse en sus cifras. Según reportó a la CMF, el resultado del ejercicio estuvo impulsado por mayores volúmenes de colocación, una caída en el gasto por riesgo y menores costos de venta, efectos que fueron parcialmente compensados por mayores costos financieros.

En términos de actividad, las colocaciones brutas crecieron 60,9% en 2025, alcanzando los $ 146.422 millones, “con mayor participación de créditos convencionales y un aumento de 26% en la línea de leasing respecto de diciembre de 2024”.

En paralelo, los indicadores de riesgo mostraron mejoras: la mora entre 31 y 250 días bajó de 6,6% a 5,8%, mientras que los créditos con más de 250 días de atraso disminuyeron de 2,6% a 1,4%.

Con ello, el tercer año bajo la propiedad de la dupla Vial-Selume consolida una tendencia de reducción de pérdidas, en un proceso de ajuste que comienza a mostrar resultados, aunque aún sin alcanzar utilidades.