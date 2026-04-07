Tasa de créditos hipotecarios cae por cuarto mes consecutivo y toca su nivel más bajo desde 2021

La tasa promedio para préstamos para la vivienda a más de tres años en UF se ubicó en 4,06%.

Por cuarto mes consecutivo, las tasas de los créditos hipotecarios volvieron a bajar al cierre de marzo, según informó el Banco Central este martes, con lo que se consolida una tendencia que comienza a aliviar el acceso a financiamiento para la vivienda.

En concreto, la tasa promedio para préstamos hipotecarios a más de tres años en UF se ubicó en 4,06%, levemente por debajo del 4,11% registrado en febrero. Con este resultado, el indicador alcanzó su nivel más bajo desde diciembre de 2021.

El mayor dinamismo también se reflejó en la actividad crediticia. Durante marzo, el total de préstamos otorgados por la banca creció 3,9% en doce meses, superando el avance de febrero.

En el segmento de consumo, las tasas también retrocedieron y se situaron en 23,39%, impulsadas principalmente por menores costos en tarjetas de crédito y créditos en cuotas, según explicó el Banco Central.

Por su parte, las tasas de los créditos comerciales descendieron a 8,02%, marcando igualmente su nivel más bajo desde octubre de 2021.