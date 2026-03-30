IPSA opera al alza al inicio de la tarde en medio de recuperación de bolsas globales pese a incertidumbre en Medio Oriente

EEUU está en "conversaciones serias" con "un régimen nuevo y más razonable" para poner fin a sus operaciones militares en Irán, aseguró Trump esta mañana en su red Truth Social, tras haber dicho el fin de semana que la potencia norteamericana podría "apropiarse del petróleo de Irán".

Las bolsas occidentales en general tendían a recuperar terreno este lunes, en un rebote después del mal desempeño que ha generado la guerra del golfo Pérsico, y viendo que Donald Trump sigue citando progresos en las negociaciones con Irán.

El S&P IPSA chileno subía 0,3% hasta los 10.451,74 puntos al inicio de la tarde, ya viniendo de una semana de recuperación, que en gran medida se condujo por SQM y las expectativas de diversificación fuera de los combustibles fósiles.

Las acciones de Cencomalls (2,8%), CMPC (2,3%), CAP (1,9%) y Falabella (1,6%) lideraban las alzas de esta jornada, en un un cierto repunte del sector commodities y empresas ligadas al consumo, en momentos en que también las expectativas de tasas de interés se revisaban a la baja.

Bolsas internacionales

Mientras, el Dow Jones subía 0,8%, el S&P 500 ganaba 0,4% y el Nasdaq operaba plano, después de que Wall Street quedara en mínimos desde agosto y con su racha de pérdidas semanales más extensa desde 2022.

"El destino de los mercados parece estar ligado a Irán y a la evolución de los precios del petróleo. Si se llega a un acuerdo de alto el fuego o se produce una desescalada significativa, parece casi seguro que las acciones experimentarán un repunte considerable, sobre todo teniendo en cuenta su actual situación de sobreventa", escribió el director de investigación y estrategia de derivados del Schwab Center for Financial Research, Nathan Peterson.

También en Europa hubo ánimo de compras, encabezado por el británico FTSE 100, con un alza de 1,6%, mientras que el continental Euro Stoxx 50 registró un avance de 0,7%. Por el contrario, en Asia destacó la fuerte caída del japonés Nikkei (-2,8%), que fue seguido más de lejos por el hongkonés Hang Seng (-0,8%) y el CSI 300 (-0,2%) de China continental.

EEUU está en "conversaciones serias" con "un régimen nuevo y más razonable" para poner fin a sus operaciones militares en Irán, aseguró Trump esta mañana en su red Truth Social, tras haber dicho el fin de semana que la potencia norteamericana podría "apropiarse del petróleo de Irán".

Según el mandatario, "se han logrado grandes avances" en las negociaciones, pero de todas formas advirtió que, si no hay acuerdo y el estrecho de Ormuz no se reabre de inmediato, terminarán "volando y destruyendo por completo" todas sus plantas generadoras de electricidad, pozos de petróleo, la estratégica isla exportadora de Kharg y posiblemente todas las plantas desalinizadoras.

El barril de crudo WTI saltaba 4,1% y ganaba terreno sobre la marca de US$ 100, mientras que el Brent se estabilizaba sobre los US$ 100 el barril, ambos camino a registrar alzas de alrededor de 55% a nivel mensual.

Los mercados están atentos a cualquier posible novedad significativa antes del 6 de abril, que es el plazo definido la semana pasada por Trump para concretar las amenazas que reiteró en su último post.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, djio que por el momento las expectativas de inflación a largo plazo están ancladas, y que el banco central sigue monitoreando atentamente los efectos que podrían derivar de la crisis en el golfo Pérsico.

Los rendimientos del Tesoro estadounidense venían desde temprano cayendo con fuerza, en una corrección de la fuerte escalada que siguió al estallido de la guerra. Los operadores de futuros y swaps están descontando una tasa de fondos federales sin ningún cambio en todo el año.

Esta será una semana corta en buena parte del mundo occidental, incluyendo Chile y Estados Unidos, por el feriado de Viernes Santo.

Mañana martes se publicarán en EEUU las ofertas laborales de febrero, y el miércoles se conocerán las ventas minoristas de ese mes, así como el índice ISM manufacturero de marzo. El Viernes Santo, aun con mercados cerrados, la Oficina de Estadísticas Laborales publicará el informe de nóminas no agrícolas de marzo.