IPSA recupera los 9.000 puntos mientras Wall Street gira al alza frente a perspectivas de alivio monetario en EEUU

Malas cifras de empleo privado están influyendo en el mercado estadounidense. Además, analistas coinciden en que probablemente el cierre del gobierno federal tendrá un efecto deprimente sobre la economía y el empleo, reforzando la tesis que ha animado a la Fed a retomar la política expansiva.

Wall Street giró al alza este miércoles, ya que el primer cierre de gobierno federal de Estados Unidos en casi siete años y una sorpresiva destrucción de puestos de trabajo en septiembre da oxígeno a los entusiastas de la relajación monetaria.

El Dow Jones subía 0,2%, y el S&P 500 con el Nasdaq 0,1%, tras revertir sus caídas iniciales de la jornada. El sector farmacéutico sigue liderando, tras el acuerdo de Donald Trump con Pfizer que evita aranceles sobre el fabricante.

Gracias a su mejor septiembre en 15 años y estas alzas de principio de mes, Wall Street apunta a nuevos máximos históricos.

En Santiago, por su parte, el S&P IPSA repuntaba 0,5% hasta los 9.014,18 puntos, liderado por Itaú (1,9%), Parque Arauco (1,7%) y Falabella (1,4%).

Al cierre de Europa, el continental Euro Stoxx 50 subió 0,9% y el FTSE 100 de Londres avanzó 1%. Previamente, en Tokio, el Nikkei disminuyó 0,9%. Como empezó el décimo mes del año, China dio inicio a su Semana Dorada, por lo que sus bolsas permanecerán cerradas hasta el 8 de octubre.

Llamando a estímulos

Parte de la demanda se concentra en renta fija, con el rendimiento del Tesoro a dos años cayendo 4,9 puntos base (pb) ante las perspectivas de alivio monetario por parte de la Reserva Federal. Ya se está dando casi por hecho que recortará en 25 pb su tipo oficial en las próximas dos reuniones.

Todo esto responde a los primeros datos laborales de septiembre: las nóminas privadas ADP disminuyeron en 32 mil, cuando se esperaba ver una creación de 51 mil, según las estimaciones de consenso. Además, las 54 mil de la lectura inicial de agosto se revisaron a la baja hasta el punto de esfumarse por completo.

Y desde la madrugada se discuten las consecuencias del el cierre del gobierno federal estadounidense, el primero desde fines de 2018. Aún sin luces de cuánto podría extenderse, el mercado ya ve que podrían postergarse publicaciones económicas clave, en particular, las nóminas no agrícolas de septiembre.

Más allá de los problemas de visibilidad, analistas coinciden en que probablemente habrá un efecto deprimente sobre la economía y el mercado laboral -sobre todo si Trump cumple con sus amenazas de despidos de funcionarios públicos-, reforzando la tesis que ha animado a la Fed a retomar la política expansiva.

"La incertidumbre que genera un cierre del gobierno puede generar un repunte a corto plazo de la volatilidad, especialmente tras un largo período de fuertes retornos. Pero como demuestra la historia, los cierres del gobierno han tenido un impacto duradero mínimo en la renta variable. Las acciones se mantuvieron positivas la mitad del tiempo durante los cierres gubernamentales y, en la mayoría de los casos, subieron tres y seis meses después", escribió la estratega de Edward Jones, Mona Mahajan.