IPSA cierra al alza sobre 11.500 puntos y bate un nuevo récord a medida que se extiende la rotación de carteras hacia América Latina

El selectivo chileno incluso llegó a tocar los 11.600 al mediodía. Este martes el Banco Central dará a conocer su anuncio de política y el miércoles la Fed estadounidense. En cuanto a los resultados, nombres como Meta, Microsoft, Tesla y Apple destacan entre las múltiples grandes empresas de EEUU que informarán sus cierres de 2025.

La Bolsa de Santiago empezó la semana en nuevos máximos históricos, ya que sigue viva la demanda por acciones latinoamericanas, y también Wall Street subió atento a la temporada de resultados en Estados Unidos, así como a las próximas señales sobre la política monetaria.

El S&P IPSA escaló 0,4% a 11.546,28 al cierre de este lunes, después de que al mediodía incluso llegara a tocar la marca sin precedentes de 11.600 puntos. Así logró un nuevo récord, luego de que el viernes encadenara tres semanas de fuertes ganancias.

Las acciones de Entel (4,2%), Salfacorp (3,9%) y Parque Arauco (2,7%) lideraron las alzas dentro del IPSA en la sesión, y títulos de alta incidencia como Banco de Chile (2,2%), Latam (1,2%) y Falabella (1%) aseguraron el resultado positivo.

"El mantenernos alejados de las tensiones geopolíticas entre EEUU y Europa por el tema de Groenlandia está llevando mucho flujo hacia regiones emergentes, y en particular hacia Latinoamérica. El escenario externo está beneficiando a las bolsas más orientadas a materias primas y a la chilena en particular. Estamos recibiendo muchos flujos extranjeros", dijo a DF el estratega jefe de Inversión en Sura Investments, Ariel Nachari.

El apetito emergente llevó al dólar-peso a nuevos mínimos, en un contexto donde los metales insistieron en su tendencia alcista: el oro superó la marca histórica de US$ 5 la onza y la plata sobrepasó los US$ 110, mientras que el cobre volvió a niveles de US$ 6 la libra.

"También el extranjero que no entró durante el período preelectoral está entrando ahora que ya se conoce el gabinete de José Antonio Kast, y a pocos meses de que asuma la presidencia. Declaraciones de ministros sobre la potencial reforma tributaria y llevar el crecimiento a 4% a finales del período de gobierno también mantienen este optimismo generalizado", completó Nachari.

Este martes el Banco Central de Chile publicará su decisión de política, para la que se espera ver una mantención de la tasa oficial, tal como recomendó el Grupo de Política Monetaria. Las caídas de las tasas swap, algo más profundas que las de sus comparables estadounidenses, sugieren que ganó fuerza la expectativa de un tono más flexible en el comunicado.

Bolsas internacionales

El Peru Select (2,2%), el argentino Merval (1,8%), el colombiano Colcap (1,4%) y el mexicano IPC (1,1%) subieron incluso más que el IPSA. En Wall Street, el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq subían 0,7%. Nombres como Meta, Microsoft, Tesla y Apple destacan entre las múltiples grandes empresas estadounidenses que publicarán esta semana sus resultados del cuarto trimestre de 2025.

"La temporada de resultados ha tenido un buen comienzo. Aunque sólo han presentado sus resultados 62 empresas, el crecimiento de sus ganancias alcanzó el 17,5% gracias a un aumento de 7,7% en los ingresos. Siete sectores muestran un crecimiento de las ganancias, cinco de ellos con tasas de dos dígitos. Sólo tres sectores registran descensos, y hay uno (consumo discrecional) con tasas de dos dígitos", repasó el estratega jefe de Oppenheimer Asset Management, John Stoltzfus.

En cuanto a la política monetaria, la Reserva Federal publicará su anuncio de tasas este miércoles, y se espera que mantenga el tipo oficial sin cambios. El próximo recorte no llegaría antes de mediados de año, según los precios de mercado.

"Las preocupaciones relacionadas con los riesgos internos en lo que respecta a la independencia de la Fed y, por consiguiente, a la política monetaria, junto con la posibilidad de un aumento del riesgo de las tasas de las tarjetas de crédito, así como la posibilidad de otro cierre del Gobierno a finales de enero si el Congreso no logra conciliar las diferencias sobre el presupuesto, podrían provocar fluctuaciones en los mercados bursátiles y de bonos a corto plazo", advirtió Stoltzfus.

Al cierre de las bolsas europeas, el Euro Stoxx 50 avanzó 0,2%, y el FTSE 100 de Londres no tuvo cambios relevantes, con los resultados de SAP y Deutsche Bank como algunos de los principales hitos a observar estos días.

Previamente, en Asia, el japonés Nikkei bajó 1,8%, tras noticias que han impulsado la especulación sobre una acción coordinada entre Japón y EEUU para respaldar al yen japonés, que se apreció fuertemente. En China, los principales índices continental y de Hong Kong no vieron cambios relevantes.