Cascadas de SQM: Norte Grande saldrá de bolsa el lunes y comienza el canje de acciones por Pampa Investments

La operación, según el hecho esencial, consiste en canjear cada acción de Norte Grande por 1,322 acciones nuevas de Pampa Investments y que nacieron de la fusión que los accionistas de Oro Blanco aprobaron el 27 de marzo.

La Bolsa de Santiago informó que, una de las cascadas de SQM, dejará de transarse en el mercado a partir del 13 de julio. Se trata de Norte Grande, que, en el marco de la reordenamiento de estas sociedades, será parte de la nueva Pampa Investments.

De esta forma, los accionistas de Norte Grande podrán canjear sus acciones a través de DCV Registros, la entidad que administra su registro de accionistas.

La operación, según el hecho esencial, consiste en canjear cada acción de Norte Grande por 1,322 acciones nuevas de Pampa Investments, que nacieron de la fusión que los accionistas de Oro Blanco aprobaron el 27 de marzo, cuando decidieron absorber a Norte Grande y a Global Mining SpA (esta última no listada en bolsa).

Para pagarla, Oro Blanco aumentó capital en unos US$ 983 millones, emitiendo cerca de 261.000 millones de acciones nuevas, ya inscritas en la CMF y que ahora son exactamente, las acciones que ahora recibirán los accionistas de Norte Grande según esa relación de canje.

Quien reciba una fracción se llevará la diferencia en dinero, calculada al precio de cierre de Norte Grande del 10 de julio, sin perder su calidad de accionista en el trámite.

Además “las acciones que no resulten asignadas se destinarán primeramente a aquellos accionistas de Norte Grande que producto del canje terminen con menos de una acción, de manera de asegurar que reciban al menos una acción, sin que deban pagar una compensación en dinero por este concepto”, aclaró el documento.

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El trámite cerró, en los hechos, una reorganización de años en el cual Grupo Pampa de la familia Ponce Lerou que -en junio de 2025 traspasó el mando a Francisca Ponce Pinochet- llevaba tiempo reduciendo sus seis sociedades cascada a solo dos, donde Norte Grande y Global Mining completaron esa absorción en Oro Blanco y que pasó a llamarse Pampa Investments y Potasios Investments, hasta con nuevos logos incluidos.

Con la fusión ya pagada, Pampa Investments quedó con 37,66% de las acciones serie A de SQM y 1,12% de la serie B en forma directa, más 12,73% adicional de la serie A a través de Potasios Investments.

Lo que queda pendiente es el canje material, entre el 13 de julio y las semanas siguientes, y la prueba de fondo: si la nueva acción logra finalmente borrar el descuento holding que el grupo lleva años persiguiendo y pasar a conformar el principal índice bursátil del país. Una misión que, según ha reportado DF, tiene altas probabilidades de ocurrir.