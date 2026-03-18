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CEO de nuam y eliminación de impuesto a la ganancia de capital: “Hará más competitivo hacer negocios en Chile”

Para el ejecutivo del holding, la falta de la exención impactó al mercado y sus emisores, pero si prospera la idea del Gobierno, podría disminuir el costo de capital de las compañías.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Jueves 19 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

impuestos Bolsa chilena Economía latinoamericana Cristóbal Muñoz
<p>El CEO de nuam, Juan Pablo Córdoba.</p>

El CEO de nuam, Juan Pablo Córdoba.

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