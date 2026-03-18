CEO de nuam y eliminación de impuesto a la ganancia de capital: “Hará más competitivo hacer negocios en Chile”

Para el ejecutivo del holding, la falta de la exención impactó al mercado y sus emisores, pero si prospera la idea del Gobierno, podría disminuir el costo de capital de las compañías.

La propuesta del Gobierno de eliminar el impuesto de ganancia de capital para las acciones con presencia bursátil -actualmente en 10%- no solo fue ampliamente valorado por diversos actores del sector financiero, sino que también supone un punto de partida para recuperar la profundidad del mercado.

En conversación con DF, el CEO de nuam, Juan Pablo Córdoba, valoró la medida anunciada durante el fin de semana por el Ejecutivo, respecto de restablecer el beneficio tributario revocado en 2022, tras más de dos décadas de vigencia.

Para el principal ejecutivo del holding de bolsas integradas de Chile, Perú y Colombia, la falta de esta exención impactó al mercado y sus emisores, mientras que si se elimina este tributo, podría disminuir el costo de capital de las compañías.

“Hay consenso en la industria que no solamente el impuesto a la ganancia de capital, sino la manera como se introdujo en Chile, no favoreció al mercado y eso ha tenido costos para la inversión, el desarrollo y profundización de nuestro mercado”, apuntó Córdoba.

En esta línea, sostuvo que “el planteamiento (de Kast), aunque no lo conocemos específicamente, va en la dirección correcta”.

“Hay consenso en la industria que no solamente el impuesto a la ganancia de capital, sino la manera en que se introdujo en Chile, no favoreció al mercado”.

Competitividad frente a otras bolsas

Para Córdoba, los flujos recibidos en la bolsa por parte de inversionistas extranjeros son la muestra de un cambio de paradigma que dejaría a los mercados emergentes al centro de la estrategia.

“Aunque se ha frenado un poco en marzo, creo que el ciclo va a continuar, es mucho más estructural, porque hay una preferencia por los productos del cobre, litio, plata, oro y la energía que tenemos en nuestra región”, explicó.

Y si bien lo anterior representa una oportunidad, alertó que “hay un tema crítico: si la región aprovecha el momento, tenemos que ser capaces de capitalizar eso para que tenga un efecto de largo plazo”.

Por ello, ante un competitivo escenario de atracción de inversiones, el regreso del beneficio fiscal podría favorecer al país.

“La competencia es global. Chile no está solo en el mundo y muchos otros mercados buscan atraer capital y precisamente éstos exoneran de impuesto de ganancias de capital a las inversiones en los mercados financieros”, explicó Córdoba.

Y enfatizó que la eliminación de este tributo “hará más competitivo hacer negocios en Chile”.

“Desde el punto vista de competitividad, va a ser algo muy positivo para Chile y para el mercado, porque a través del mercado de capitales también se financia la infraestructura, la minería, el crecimiento económico y las industrias”, concluyó.

Efectos

Córdoba también enumeró una serie de impulsos para las compañías locales y la bolsa. “Disminuye el costo de capital para las empresas chilenas, lo que las llevaría a que puedan invertir más, generar más crecimiento económico y empleo. Es una decisión de política muy eficiente, porque disminuye el costo de capital y eso lo hace de manera inmediata”, destacó.

Y en el mediano y largo plazo, “lo que uno aspira es que con esto haya más inversión, más crecimiento, pero también que en el mercado haya más liquidez y participantes”.

Para ello, señaló que “es importante que haya consistencia en la medida y un consenso político”.