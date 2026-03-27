Moody’s Local Chile inicia operaciones con la mirada puesta en grandes capitales de minería y energía
Paula García Uriburu, que lidera el equipo en Santiago, también analizó los efectos de la guerra, comparando su alcance con el de una pandemia.
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Este mes se concretó el inicio formal de operaciones de Moody’s Local Chile, marcando la instalación de la clasificadora multinacional en “uno de los mercados financieros más dinámicos y sofisticados de América Latina”, como ellos mismos lo catalogan.
La nueva oficina en Santiago se levanta sobre la base del equipo histórico de ICR, clasificadora que adquirieron el año pasado, integrándose a su vez a la plataforma regional de la firma. Esto le permite combinar conocimiento local con metodologías globales en el análisis de riesgo de crédito, asegura en conversación con DF la gerente general de Moody’s Local Chile, Paula García Uriburu.
El foco estará en las clasificaciones en escala local, reguladas por la CMF, es decir, instrumentos emitidos en el mercado chileno. “Pensar en una plataforma de calificadoras locales en América Latina sin Chile era como estar incompletos, sentíamos”, comenta la ejecutiva, detallando que con sus operaciones en marcha apuntarán a ampliar su cobertura, particularmente en el segmento corporativo de mayor tamaño.
“Nos gustaría mucho crecer en las grandes corporaciones (…) el sector financiero lo tenemos muy bien mapeado, pero en grandes compañías yo creo que tenemos buen espacio para crecer”, señala García Uriburu.
En esa línea, la estrategia considera profundizar presencia en sectores estructurales de la economía chilena. El mercado eléctrico aparece entre las prioridades, dada su relevancia y el volumen de proyectos en desarrollo.
“Chile es un país minero (...) nos encantaría poder seguir la gran minería más de cerca”, agrega, apuntando al atractivo de compañías con alto impacto económico y estándares avanzados.
El impacto de la guerra
García Uriburu además ahondó en asuntos contingentes, advirtiendo que los conflictos geopolíticos están teniendo efectos transversales sobre las economías. En referencia a la guerra en Medio Oriente y las disrupciones al suministro energético, planteó que “es muy difícil que un evento de esta naturaleza no impacte, es como hablar de una pandemia, algo demasiado global”, afirmó.
En el caso chileno, la exposición se ve amplificada por su dependencia energética. “Chile es importador de combustibles, entonces evidentemente lo tiene más expuesto a estos vaivenes”, explica, en referencia al impacto de los precios internacionales.
Pese a este escenario, la ejecutiva destaca la resiliencia que ha demostrado el país frente a otros shocks de relevancia tanto locales como globales. “Chile ha mostrado que sale institucionalmente bien parado de estos eventos (…) con una economía que sigue su curso y se reencauza hacia donde quiere ir”, sostiene.
Hacia adelante, identifica como clave para Chile -y el recién llegado Gobierno de José Antonio Kast- la reactivación de la inversión, especialmente en sectores como minería y energía. “A medida que estas inversiones se vayan destrabando (…) se dinamiza la economía, porque impactan muchas industrias alrededor”, concluye.
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