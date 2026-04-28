¿Por qué la operación de Falabella en Perú podría ser un soporte para la acción?

Itaú BBA elevó a $ 7.140 el precio objetivo de la acción y espera una recuperación hacia 2027.

Falabella enfrentaría un 2026 desafiante, con una mayor presión inflacionaria que podría afectar el consumo.

Sin embargo, para Itaú BBA, ese escenario no borra el atractivo de la acción: mantuvo una visión positiva, apoyada en el potencial de crecimiento hacia 2027.

La corredora elevó el precio objetivo de Falabella desde $ 6.870 a $ 7.140 el papel, y reiteró su recomendación de “compra”, apuntando a una mayor valorización de sus activos y una mejor recuperación para el próximo año.

Así, la intermediaria de capitales brasileños estimó el precio más alcista para el mencionado título, entre una quincena de corredores registrados en Bloomberg.

A través de un informe, advirtió que el alza en los precios del petróleo junto con el conflicto en Medio Oriente ha elevado la inflación, afectando directamente el consumo. Esto sería especialmente relevante en Chile, donde además, se anticipan comparaciones más exigentes por una menor llegada de turistas argentinos, que en años recientes impulsaron las ventas.

Y aunque el consumo ha resistido mejor de lo esperado, Itaú BBA advirtió que para el negocio en Perú eventos climáticos como El Niño podrían afectar la actividad y el crecimiento del crédito.

$ 7.140 precio objetivo de Itaú BBA para Falabella.

Sin embargo, en su escenario base, no espera un impacto disruptivo por este fenómeno, y proyectó que las colocaciones crecerán a un ritmo de en torno a 5%.

“Si bien la relación entre PIB y colocaciones brutas luce baja, esta incorpora efectos climáticos observados en años como 2017 y 2023”, indicó.

En términos operacionales, la corredora estimó una desaceleración en el crecimiento del retail en Chile, aunque con márgenes sostenidos, en parte, por factores cambiarios.

En este contexto, la operación de Falabella en Perú aparecería como gran contrapeso, con mejores perspectivas de consumo y un impacto inflacionario más acotado.

Impulso de Mallplaza

Por su parte, el alza en el precio objetivo de Mallplaza también elevó el valor implícito de la participación de Falabella, en un ajuste explicado principalmente por mayores supuestos de crecimiento de sus activos.

En este contexto, el banco estimó que, incluso bajo escenarios conservadores -como canalizar la inversión vía Mallplaza-, existirá espacio para un mayor potencial al alza, considerando que otras unidades del grupo también ofrecen oportunidades de crecimiento que no están plenamente reflejadas en la valorización actual.

Itaú BBA destacó que los motores estructurales de crecimiento continúan vigentes. En particular, por el desempeño de Mallplaza junto al avance del marketplace de Falabella, que podría alcanzar un punto de equilibrio hacia 2026.

“Si esta trayectoria se mantiene pese a un entorno macroeconómico más desafiante -apoyada en la mejora de la propuesta de valor que la compañía ha mostrado en los últimos trimestres y que le ha permitido seguir ganando participación frente a actores más pequeños-, el marketplace podría alcanzar el punto de equilibrio tan pronto como en 2026”, explicó el informe.

A nivel consolidado, la corredora estimó ingresos por $ 14,1 billones (millones de millones) y un Ebitda de $ 2 billones para 2026, con mejoras moderadas respecto de sus proyecciones previas. Sin embargo, subrayó que el desempeño fuera de Chile será clave para sostener estos resultados en el futuro, en un contexto de mayor presión para el mercado local.

Próximo año

En tanto, se proyectó que Falabella tendría un upside de 21,8% hacia el cierre de 2026 (al día que fue publicado el informe), en un escenario casi sin crecimiento de las ganancias por acción frente a 2025, pero donde hacia 2027 el panorama mejora, con un crecimiento estimado en $ 15 billones.

Pese a que la acción transa en torno a 18 veces utilidades proyectadas, el banco sostuvo que, al considerar el crecimiento esperado, la valorización se vuelve más atractiva hacia 2027 y que el mercado podría estar subestimando la capacidad de la empresa para retomar una senda de expansión más sólida una vez que se disipen los efectos macroeconómicos actuales.