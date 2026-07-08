Los precios del cobre caen en Londres y Comex tras el recrudecimiento de la tensión en Medio Oriente

"Los metales están experimentando la reacción inicial ante el aumento de los precios del petróleo y el mercado está a la espera de ver si la situación se agrava o si se trata, una vez más, de mera retórica", dijo Ole Hansen, responsable de estrategia de materias primas de Saxo Bank en Copenhague.

El precio del cobre bajaba el miércoles después de que nuevos enfrentamientos en Medio Oriente pusieron en peligro un acuerdo de alto al fuego provisional, lo que reavivó las preocupaciones sobre el crecimiento económico y el suministro de metales.

El contrato de referencia de tres meses del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 1,2% a US$ 13.210 por tonelada métrica o US$ 5,99 por libra a las 0950 GMT, tras haber caído un 0,3% en la sesión anterior. Los futuros del cobre en la Comex de Estados Unidos caían un 2,1%, a US$ 6,1 la libra.

Los precios del petróleo subieron y las bolsas mundiales se desplomaron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el memorando de entendimiento firmado con Irán para poner fin al conflicto del golfo Pérsico había "terminado", tras los ataques recíprocos entre ambas partes.

El crudo Brent trepaba más de un 5%, aunque seguía cotizando muy por debajo de los máximos alcanzados durante la guerra con Irán.

"Los metales están experimentando la reacción inicial ante el aumento de los precios del petróleo y el mercado está a la espera de ver si la situación se agrava o si se trata, una vez más, de mera retórica", dijo Ole Hansen, responsable de estrategia de materias primas de Saxo Bank en Copenhague.

Durante el conflicto, los inversionistas temían que el aumento de los precios del petróleo acelerara la inflación y frenara el crecimiento económico mundial, lo que reduciría la demanda de metales.