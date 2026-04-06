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Superintendente de Pensiones se reúne con las AFP para evaluar la implementación de los fondos generacionales

El nuevo supervisor de la industria, Joaquín Cortez, convocó a las administradoras para conocer el estado de avance de la ejecución de la reforma pevisional.

Por: Daniel Vizcarra G.

Publicado: Martes 7 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

Pensiones AFP
<p>Foto: Julio Castro.</p>

Foto: Julio Castro.

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