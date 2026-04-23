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El barril de petróleo supera los US$ 100 y el rally de los mercados hace una pausa

Acciones de Tesla e IBM caen antes de la apertura.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Jueves 23 de abril de 2026 a las 07:22 hrs.

Irán petróleo estrecho de ormuz IA Tesla Argentina Chile
<p>El barril de petróleo supera los US$ 100 y el rally de los mercados hace una pausa</p>

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