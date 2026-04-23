El barril de petróleo supera los US$ 100 y el rally de los mercados hace una pausa
Acciones de Tesla e IBM caen antes de la apertura.
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La pregunta del día es cuánto más puede aguantar el mercado antes de ceder al impacto de la guerra en Irán. Hasta ahora, a pesar de la falta de acuerdo y el repunte del precio del petróleo, los índices lograron sacudirse del pesimismo gracias a los resultados de empresas y las expectativas en torno a la IA.
Pero esta mañana el petróleo vuelve a superar los US$100 por barril (Brent) y las acciones caen. La falta de acuerdo entre EEUU e Irán ha derivado a una lucha por el control del Estrecho de Ormuz, con ambas partes ejecutando un bloqueo y descartando por ahora sentarse a negociar.
Irán dice que no volverá a la mesa de mediación mientras EEUU mantenga el bloqueo naval en el estrecho. EEUU extiende su operación al interceptar tres buques iraníes que navegan en Asia. Además, la Casa Blanca cambia de discurso y en lugar de una guerra “casi terminada”, como afirmó el presidente Donald Trump hace un par de semanas, ahora admite que no tienen plazo para que Irán presente una propuesta “aceptable” para terminar con el conflicto.
Las acciones en Asia caen 0,23% y en Europa todos los índices operan en rojo. Los futuros estadounidenses anuncian una apertura con pérdidas. Los bonos caen y la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años suben a 4,327%. El dólar opera plano con tendencia al alza. Los metales caen y el cobre pierde más de 1% tanto en Londres como en el Comex.
La posibilidad de que el cierre del estrecho de Ormuz se extienda hacia el próximo mes podría poner un freno al repunte que han tenido las acciones, incluidas las de mercados emergentes. Duramente castigadas tras el inicio de la guerra en Irán, las acciones emergentes repuntaron con fuerza en abril y superan a las estadounidenses con un alza de casi 14% en lo que va del año (MSCI EM) vs 4,27% del S&P500.
Los índices PMI dan pistas de un mayor impacto económico por la guerra en Irán. Las primeras mediciones de abril revelaron una inesperada contracción de la actividad en la Eurozona (48,6), la primera desde fines de 2024. Un bienvenido repunte de la actividad manufacturera no fue suficiente para compensar la contracción en el área de servicios.
Las empresas que destacan al inicio de la jornada están vinculas a la IA. ASML ve caer sus acciones de ASML caen 3,28%, después de que la taiwanesa TSMC descartara usar sus nuevas máquinas de litografía para fabricar semiconductores por su alto costo, que más que duplica el precio de los equipos actuales.
Las acciones de IBM caen 7,33% antes de la apertura de Wall Street tras reportar resultados muy cercanos a las expectativas del mercado. Especialmente se puso la atención a la desaceleración en el crecimiento de sus negocios de software y consultoría, dos áreas que se consideran más vulnerables al impacto de la IA.
Pero la gran protagonista de la apertura será Tesla. Las acciones de la firma caen 2,71% a pesar de un buen resultado trimestral. El mercado reacciona al anuncio del aumento de planes de inversión, por US$25.000 millones, para acelerar su transición hacia una empresa de IA y robótica. A eso hay que sumar el tono más cauto de Elon Musk en la conferencia con inversionistas, en la que buscó moderar las expectativas en el despliegue de sus vehículos autónomos, robots y el arranque de su megafábrica de semiconductores.
En la región, Argentina ocupa titulares con la caída de 2,1% de su actividad económica en febrero, arrastrada por la contracción en manufacturas y comercio. Se trata de la mayor caída desde septiembre 2024. En medio de las dudas por la desaceleración y la reciente presión inflacionaria, el presidente Javier Milei lanzó una reforma electoral con miras a los comicios generales del próximo año.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- American Airlines y American Express reportan sus resultados antes de la apertura. Intel y SAP los presentan tras el cierre de la sesión.
- 07:00 El BCE publica las minutas de su última reunión de política monetaria.
- 08:30 El Banco Central presenta el reporte del PIB regional del cuarto trimestre y la Encuesta de Operadores Financieros.
- 08:30 En EEUU se publica el reporte semanal de subsidios por desempleo.
- 09:45 S&P Global publica la primera estimación de los índices PMI de EEUU para abril.
- 11:00 Argentina reporta el índice de confianza del consumidor de abril.
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