Los futuros de Wall Street buscan retomar el rally a la espera de noticias de Medio Oriente

EEUU e Irán intercambiaron ataques a sus buques en el estrecho de Ormuz. Pero el presidente estadounidense, Donald Trump, le resta importancia al ataque iraní y declara la vigencia del cese al fuego, a la espera de una respuesta de Teherán a la propuesta para iniciar negociaciones.

El mercado interpreta la postura estadounidense como una muestra de la urgencia de la Casa Blanca por buscar una salida rápida al conflicto mediante un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.

La reacción en el mercado es limitada. El petróleo WTI opera plano, ligeramente por debajo de US$95 por barril, mientras que el Brent recorta su avance y se ubica en torno a US$100.

Pero sí hubo caídas en Asia, y el Stoxx600 europeo opera también a la baja. Por el contrario, los futuros de los índices estadounidenses buscan retomar el rally apenas inicie la sesión, liderados por el Nasdaq. El dólar cae, presionado por fuertes avances del euro y la libera esterlina. La debilidad del dólar da espacio para dar mayor impulso a los metales, y el cobre opera sobre los US$13.500 por tonelada en Londres y sube casi 2% en el Comex para rondar los US$6,30 por libra.

En nuestro especial semanal, René Peragallo, director de Estrategia de Inversiones de Scotiabank Wealth Management, analiza el impacto de una posible demora en la respuesta de Irán a la propuesta de EEUU, la IA como motor del rally y el riesgo de concentración de los portafolios. ¡No se lo pierdan!

El mercado seguirá con atención el reporte laboral de EEUU correspondiente a abril. Se espera que la tasa de desempleo se mantenga en 4,3% y que se reporten entre 62.000 y 65.000 empleos no agrícolas.

En Europa, la agenda estará dominada por el conteo de votos en Reino Unido, donde el primer ministro Keir Starmer enfrenta una dura derrota que pone en riesgo su continuidad en el gobierno. Las tasas de interés de los bonos británicos suben, al igual que la libra esterlina, en reacción al impacto fiscal de un posible cambio de gobierno que favorezca al ala más de izquierda del Partido Laborista. (Más sobre esto en el podcast)

El gran ganador de las elecciones de ayer en el Reino Unido es Nigel Farage y su partido nacionalista Reform UK. Analistas apuntan a Farage ya como próximo primer ministro.

Los titulares también están ocupados por temas arancelarios. Trump da a la Unión Europea hasta el 4 de julio para implementar por completo el acuerdo comercial alcanzado el año pasado, bajo amenaza de un alza de aranceles superior al 25% que anunció para los automóviles.

Mientras, una corte de EEUU declara ilegales los aranceles de 10% impuestos por la Casa Blanca en reemplazo de las derogadas tarifas recíprocas en febrero pasado. El arancel de 10% vencía a fines de julio, para cuando la administración de Trump espera tener en vigor aranceles específicos a países y productos como resultado de investigaciones comerciales.

Hay noticias en la industria de la IA. Softbank anuncia un recorte del 40% en el margen esperado por sus préstamos a OpenAI, en reflejo de las dudas de los inversionistas sobre la valoración de la empresa de IA. Por el contrario, Anthropic, la creadora de Claude, podría ver subir su valoración a US$1 billón. FT reporta que Anthropic está por cerrar una demandada ronda de capital, tras la realizada en febrero, que elevó su valoración a US$350.000 millones.

La agenda local estará dominada por el reporte del IPC de abril y la discusión en torno al proyecto de Desarrollo del Gobierno, que sorteó ayer su primera valla legislativa. Diario Financiero destaca las dudas que plantea JPMorgan sobre la iniciativa de reconstrucción y reactivación, con foco en el impacto fiscal. También en la portada hoy: La firma chilena de Supermercados Cugat alista su aterrizaje en Europa.

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