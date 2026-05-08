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Los futuros de Wall Street buscan retomar el rally a la espera de noticias de Medio Oriente

La Casa Blanca resta importancia a ataque iraní y mantiene el cese al fuego.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Viernes 8 de mayo de 2026 a las 07:30 hrs.

Irán estrecho de ormuz petróleo inflación IPC IA inversiones aranceles
<p>Los futuros de Wall Street buscan retomar el rally a la espera de noticias de Medio Oriente</p>

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