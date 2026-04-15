Incendios forestales: ministro Poduje inicia tareas de demolición y advierte que si no se aprueba la reforma “se complica la reconstrucción”

La demolición incluye 720 departamentos en los 49 edificios que resultaron con daños estructurales irreparables en la población Ríos de Chile, en Lirquén.

El secretario de Estado señaló que un rechazo del proyecto de ley en el Congreso obligaría a pensar en un plan B para obtener financiamiento, aunque agregó que “no me imagino que no sea aprobado”.

A la espera de la presentación ante el Congreso del proyecto de Reconstrucción Nacional, este miércoles partió la demolición de los edificios siniestrados en la población Ríos de Chile, de Lirquén. El hito, encabezado por el ministro de Vivienda Iván Poduje, no estuvo exento de roces con los vecinos, que exigieron claridad sobre el proceso, cuyo costo se estima en $ 400 mil millones y que depende de la aprobación legislativa.

Tras la acción de las palas mecánicas en uno de los puntos emblemáticos de la tragedia ocasionada por los incendios forestales de enero, Poduje conversó con representantes de las 720 familias damnificadas a quienes reiteró que la viabilidad financiera está sujeta a las definiciones del Congreso.

Plan B

“Esperamos que el Congreso apruebe la Ley de Reconstrucción Nacional. Este proyecto nos va a costar $ 100 mil millones (etapa inicial) y esperamos que se haga lo antes posible. Si no se aprueba, se complica la reconstrucción”, sostuvo Poduje, quien agregó que de lo contrario será necesario contar con un Plan B. Aunque “no me imagino que no sea aprobado”, sentenció el secretario de Estado.

“No tiene lógica”

Por su parte, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, manifestó un cauto optimismo sobre el respaldo legislativo, desmarcándose de las tensiones políticas que han rodeado la discusión. La autoridad subrayó que, tras mantener diálogos con diversos sectores del Congreso, percibe una voluntad favorable para avanzar en la inversión, desestimando que pueda quedar paralizada por diferencias ideológicas a nivel central.

“Yo he conversado de forma transversal con todos los parlamentarios (...) acá el proyecto de reconstrucción no está en discusión, lo que está en discusión es cómo el Ejecutivo lo cubre. Pero yo no me imagino que este proyecto no sea aprobado, no tiene lógica alguna”, enfatizó.

Vera recalcó que el anuncio presidencial de este miércoles será el factor determinante para definir la fluidez del cronograma y las acciones concretas a seguir en la zona siniestrada. “El Presidente va a dejar el lineamiento, el camino y la fluidez que va a tener el proyecto de la reconstrucción”, concluyó el edil.

Despeje del terreno

La demolición incluye los 720 departamentos en 49 edificios que resultaron con daños estructurales irreparables, según informes técnicos elaborados en febrero por el Serviu del Biobío.

Los trabajos serán ejecutados por Milton Burgos Sandoval, empresa proveedora del Estado en varios proyectos y contratada por el Serviu para esta gestión a través de trato directo, amparado en el Estado de Excepción que rige en la zona siniestrada.

Las faenas de remoción tendrán una duración de 120 días y un costo de $ 535 millones, destinados a demoler, disponer de los escombros en un vertedero autorizado y despejar el terreno, de manera que la reedificación pueda iniciarse en una fecha por definir.

Para el inicio del proceso fue necesario que las 43 familias que aún residían en dos edificios que no fueron alcanzados por las llamas fueran reubicadas. El alcalde Vera confirmó que la salida finalizó el sábado 11 de abril.

Nuevo estándar

El ministro Poduje anunció que la reedificación de Ríos de Chile será “un proyecto emblemático regional, que no sólo va a tener las 720 familias, sino que se va a diseñar para 850 familias”, con un nuevo estándar constructivo con viviendas de 55 y 60 metros cuadrados, además de la urbanización y “una calle nueva que vamos a hacer de salida para que no volvamos a sufrir lo que sufrió acá por tener un solo acceso”. En esa línea anticipó que las obras consideran dos accesos y una calle que circunvalará el sector.

“Lo que está iniciándose acá es no sólo la reconstrucción de viviendas que se quemaron, sino que un nuevo comienzo, un barrio modelo y queremos que sea un ejemplo a nivel nacional por su diseño y por el trabajo de los dirigentes” declaró.

Sin embargo, la ambición del proyecto ha impactado en el cronograma original. El ministro confirmó que la meta de entrega para 2028 ya no es una certeza, y declinó precisar una fecha definitiva hasta que los recursos y las licitaciones de diseño -programadas para abril- estén aseguradas.