Jacqueline Sepúlveda se convierte en la primera rectora de la Universidad de Concepción en sus 107 años de historia

La académica superó en segunda vuelta a la actual vicerrectora Paulina Rincón, con 52,7% de las preferencias. Su gestión, que comienza en mayo, apostará por nuevo ecosistema de innovación empresarial y apunta a fortalecer el trabajo académico con el mundo productivo.

La doctora Jacqueline Sepúlveda resultó electa este miércoles como la primera rectora de la Universidad de Concepción (UdeC) en sus 107 años de historia. La académica de la Facultad de Ciencias Biológicas, asumirá el cargo el 14 de mayo para el período 2026 – 2030.

En una jornada de segunda vuelta, Sepúlveda logró capitalizar el respaldo de los académicos con derecho a voto, alcanzando 57,7% de las preferencias, y superando así a la actual vicerrectora y carta de continuidad a la gestión de Carlos Saavedra, Paulina Rincón, quien obtuvo 42,3% de los poco más de 1.300 sufragios válidamente emitidos.

“La comunidad (universitaria) en esta segunda vuelta habló y habló claramente, y nos ha otorgado un triunfo a una alianza que representaba cerca del 70% que buscaba el cambio en nuestra universidad”, declaró la académica tras la confirmación de los resultados electorales.

En sus primeras palabras, la rectora electa hizo un llamado a la unidad de la casa de estudios y a avanzar en el proyecto académico. “A partir de hoy la universidad en su conjunto, la comunidad entera quiere unidad y yo quiero trabajar con todas y todos porque en esta universidad no sobra nadie. El talento lo vamos a acoger y las ganas de sacar adelante a la universidad, pero para eso necesitamos estar todos (…) Por el desarrollo libre del espíritu”, finalizó, parafraseando el himno de la universidad.

Foco en la reactivación productiva

A partir de mayo, Sepúlveda tendrá la oportunidad de generar los cambios que planteó durante su campaña, modificaciones relacionadas con la viabilidad financiera de la corporación y su rol contributivo al mundo productivo.

El modelo que ha propuesto apunta a dar un salto desde los indicadores puramente académicos hacia el impacto económico y social directo. Una de las principales apuestas para hacer frente a la alta deuda institucional es la creación del "Endowment UdeC", un fondo de resguardo patrimonial nutrido por donaciones del sector privado, imitando el modelo de financiamiento de las grandes universidades estadounidenses, cuyas rentabilidades se destinarán a fortalecer áreas de I+D.

A esto se suma su intención de posicionar a la UdeC como un agente consultivo para el Estado y los privados. Su propuesta económica descansa en la creación de un ecosistema que fomente las empresas de base científico-tecnológica (startups y spin-offs) lideradas por estudiantes e investigadores, inyectando dinamismo a la economía local.

Finalmente, para retener el capital humano y evitar que el talento emigre, la gestión 2026-2030 contempla la creación de una Unidad de Empleabilidad, cuyo objetivo será pesquisar la inserción laboral de los egresados y adaptar el perfil profesional hacia uno más innovador desde las aulas.

Perfil académico

Jacqueline Sepúlveda es química-farmacéutica de la Universidad de Concepción y doctora en Ciencias Naturales por la Universidad Karl-Franzens de Graz, Austria. Fue además la primera vicerrectora del plantel.

Su trayectoria combina formación académica de alto nivel con experiencia en la industria farmacéutica internacional, incluyendo trabajo en Sandoz AG, en Basilea, Suiza, en el desarrollo de nuevos fármacos. También ha realizado estudios de perfeccionamiento y postdoctorados en instituciones de Europa, América Latina y Canadá.

Desde 1994 se desempeña como académica de la Universidad de Concepción, donde es profesora titular del Departamento de Farmacología de la Facultad de Ciencias Biológicas. A lo largo de su carrera ha ejercido diversos roles de liderazgo universitario, entre ellos fundadora del Comité de Ética de su facultad, creadora y directora del Programa Interdisciplinario de Drogas y del Magíster en Drogodependencias, directora del Departamento de Farmacología y primera vicerrectora de la Universidad de Concepción.

Ha liderado y colaborado en proyectos de investigación nacionales e internacionales, con publicaciones científicas, capítulos de libros y patentes, y ha recibido distintos reconocimientos por su aporte a la ciencia, la docencia y la innovación.