Gastos comunes en regiones registran alzas de hasta 19% en 2026 y Concón lidera costo promedio con $ 160 mil mensuales

Según un informe de Comunidad Feliz, los factores que más inciden son el encarecimiento de los servicios básicos, las remuneraciones del personal, la mayor demanda por seguridad, las mantenciones técnicas de ascensores y sistemas eléctricos y la inflación general de insumos y servicios. La tendencia podría acentuarse por el alza de los combustibles.

El costo de vivir en edificios y condominios sigue subiendo en Chile, especialmente en regiones. Un informe elaborado por Comunidad Feliz, plataforma especializada en administración de comunidades residenciales, midió la evolución de los gastos comunes en siete ciudades del país entre enero de 2025 y enero de 2026, y los resultados muestran alzas que, en algunos casos, casi duplican la inflación del período.

Los gastos comunes se han convertido en uno de los ítems que más presionan el presupuesto familiar, especialmente en ciudades con alta densidad de vivienda en altura.

Concón encabezó los aumentos con un alza 18,99% en doce meses, seguida por Valparaíso con 15,07% y La Serena con 14,34%. Los tres primeros lugares del ranking corresponden a ciudades de la zona centro y norte del país, aunque el fenómeno no es exclusivo de ninguna región en particular.

Concón, Viña del Mar y Valparaíso no solo lideran en porcentaje de aumento, sino también en el monto promedio que pagan sus residentes: los tres superan los $100 mil mensuales. En detalle, el promedio en Concón es de $ 159.887, en Viña del Mar de $ 133.349 y en Valparaíso de $ 107.244.

Qué hay detrás de las alzas

Los especialistas de Comunidad Feliz identifican varios factores interrelacionados detrás de los incrementos, entre ellos, el encarecimiento de los servicios básicos como electricidad, agua y recolección de residuos; el alza en las remuneraciones del personal de mantención y conserjería; una mayor demanda de seguridad en edificios de alta densidad; el aumento en las mantenciones técnicas de ascensores, sistemas eléctricos e iluminación y la inflación general de insumos y servicios, que impacta directamente en los presupuestos comunitarios.

En el caso del Gran Valparaíso, el fenómeno tiene características particulares, asociadas al dinamismo turístico de la zona y a los crecientes problemas de seguridad.

A esto se suma un factor que podría profundizar la tendencia en los próximos meses que es el alza de los combustibles. Según la propia plataforma Comunidad Feliz, el encarecimiento del diésel afecta directamente el funcionamiento de los grupos electrógenos que son fundamentales para mantener operativos ascensores y bombas de agua ante eventuales cortes de luz y podría trasladarse también a las tarifas de proveedores de mantención de ascensores, calderas y seguridad.

"Esto cobra especial importancia considerando episodios de cortes prolongados durante el invierno pasado, lo que lleva a las comunidades a anticipar escenarios similares" señaló Valeria Morillo, vocera de Comunidad Feliz.

Una carga que suma

Para las familias que arriendan o tienen créditos hipotecarios, los gastos comunes representan un desembolso adicional que muchas veces no se contempla al momento de tomar la decisión de vivir en un edificio. En ciudades como Concón o Viña del Mar, ese monto supera los $130 mil mensuales, lo que equivale a una cuenta de luz o a varias semanas de supermercado.

"Informarse sobre qué financian estos pagos y planificar con antelación permite a los vecinos mantener servicios esenciales como limpieza, seguridad, iluminación y mantención de ascensores, asegurando la calidad de vida en edificios y condominios", agregó Morillo.

Desde la empresa también recomendaron revisar y actualizar los presupuestos comunitarios, conversar con los proveedores sobre posibles ajustes y evaluar alternativas más eficientes en operación y consumo, ante un escenario en que el alza de insumos podría hacerse más visible en los próximos meses, con la llegada del invierno.

El estudio de Comunidad Feliz no incluyó la Región Metropolitana, aunque análisis anteriores de la misma plataforma mostraron que en febrero de 2025 el gasto común promedio en la RM era de $144.269 liderado por comunas del sector oriente.

Ranking de alzas en gastos comunes (2025 - 2026)