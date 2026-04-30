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Gastos comunes en regiones registran alzas de hasta 19% en 2026 y Concón lidera costo promedio con $ 160 mil mensuales

Según un informe de Comunidad Feliz, los factores que más inciden son el encarecimiento de los servicios básicos, las remuneraciones del personal, la mayor demanda por seguridad, las mantenciones técnicas de ascensores y sistemas eléctricos y la inflación general de insumos y servicios. La tendencia podría acentuarse por el alza de los combustibles.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Jueves 30 de abril de 2026 a las 14:45 hrs.

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<p>Gastos comunes en regiones registran alzas de hasta 19% en 2026 y Concón lidera costo promedio con $ 160 mil mensuales</p>

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