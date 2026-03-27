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Cómo cazar US$ 1.200 millones en dividendos este segundo trimestre

Esta semana se abre la temporada de reparto de dividendos, más atractiva que nunca en un entorno volátil para las bolsas.

Por: Felipe Lozano

Publicado: Viernes 27 de marzo de 2026 a las 10:43 hrs.

Bolsa chilena IPSA Acciones dividendos
<p>Cómo cazar US$ 1.200 millones en dividendos este segundo trimestre</p>

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