El estudio de abogados español Pérez-Llorca busca un estudio chileno
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En las últimas semanas se han generado varios movimientos en el mundo de los abogados. Primero, la salida de Guillermo Morales y Eugenio Besa del estudio que ellos mismos fundaron y, esta semana, la integración de Garrigues con Barros, Silva, Varela & Vigil (BSVV).
Pero esos no serían los únicos. En el mercado ha trascendido que el estudio español Pérez-Llorca busca activamente un socio en Chile para continuar su expansión en Latinoamérica, y en ese proceso varios nombres aparecen como posibles candidatos: Morales & Besa, Guerrero, Prieto y Cariola, entre los que se mencionan en los círculos. La búsqueda se centraría en estudios de un tamaño cercano a 60 personas, replicando las asociaciones realizadas en Colombia y México.
La firma española ya ha desplegado una agresiva política de crecimiento: en 2025 se integró con Gómez-Pinzón en Colombia y en 2023 con González Calvillo en México, consolidando su entrada en la región. En paralelo, también avanza fuera de Latinoamérica, con la apertura de una oficina en Abu Dhabi este año. En ese contexto, Chile asoma como el próximo paso.
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