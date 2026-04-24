La explicación de Enjoy por el agresivo salto de sus acciones
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La Bolsa de Santiago envió una carta a Enjoy solicitando información sobre el alza del 62% que registró el precio de su acción la semana pasada.
Fue el miércoles 15 de abril cuando los títulos de la operadora de casinos saltaron de $0,152 hasta $0,246 cada una. La abrupta variación y la escasa liquidez de la acción llevaron a que la entidad bursátil solicitara al emisor información. "Cualquier circunstancia o hecho relevante que pueda explicar dicha variación", escribió.
La respuesta no tardó en llegar. Al día siguiente, la compañía comunicó a través de un Hecho Esencial que no tenían detalles. "Cumplo con señalar que no tenemos conocimiento de algún hecho relevante o circunstancia especial que pueda explicar el cambio en el precio de la acción", escribió la gerente general Andrea Wolleter.
Pese a eso, en el documento Wolleter recordó que Enjoy había informado tres días antes la venta del 100% de las acciones de Baluma S.A., propietaria y operadora de Enjoy Punta del Este en Uruguay. Eventualmente se infiere que el acuerdo, firmado cinco días antes, pudo haber sido el gatillador del salto de las acciones.
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