La explicación de Enjoy por el agresivo salto de sus acciones

La Bolsa de Santiago envió una carta a Enjoy solicitando información sobre el alza del 62% que registró el precio de su acción la semana pasada.

Fue el miércoles 15 de abril cuando los títulos de la operadora de casinos saltaron de $0,152 hasta $0,246 cada una. La abrupta variación y la escasa liquidez de la acción llevaron a que la entidad bursátil solicitara al emisor información. "Cualquier circunstancia o hecho relevante que pueda explicar dicha variación", escribió.

La respuesta no tardó en llegar. Al día siguiente, la compañía comunicó a través de un Hecho Esencial que no tenían detalles. "Cumplo con señalar que no tenemos conocimiento de algún hecho relevante o circunstancia especial que pueda explicar el cambio en el precio de la acción", escribió la gerente general Andrea Wolleter.

Pese a eso, en el documento Wolleter recordó que Enjoy había informado tres días antes la venta del 100% de las acciones de Baluma S.A., propietaria y operadora de Enjoy Punta del Este en Uruguay. Eventualmente se infiere que el acuerdo, firmado cinco días antes, pudo haber sido el gatillador del salto de las acciones.