La factura de McKinsey en los resultados de Blumar

Un abrupto salto registraron los gastos en asesorías estratégicas de Blumar. A una semana de entregar su balance anual, la pesquera reportó que durante 2025 desembolsó US$ 3,6 millones en “asesorías estratégicas”, en comparación con los US$ 1,2 millones de 2024.

La compañía es una de las principales firmas chilenas que opera en pesca extractiva y también acuícola, vinculada en propiedad a las familias Sarquis (37,54%) y Vinagre (12,51%), entre otros socios, según datos de la última memoria disponible de la compañía.

Pese a que en el último año los ojos han estado puestos en la firma en medio del caso que lleva su nombre, donde se investiga la colisión y hundimiento de la lancha “Bruma”, desde la compañía descartaron que los mayores gastos se deban a las asesorías para enfrentar la crisis legal y mediática del caso.

La razón sería muy distinta: una millonaria asesoría en eficiencias por parte de una de las principales consultoras del mercado. “La compañía ha desarrollado un plan de mejora continua muy intensivo, ContraCorriente, que explica gran parte de las asesorías estratégicas de 2025 y que nos ha permitido generar más valor y eficiencia en nuestro negocio de salmones”, escribió la compañía a Señal DF.

Conocedores revelan que la consultora es McKinsey y que, del total gastado en asesorías en 2025, el 90% corresponde a eso. Es decir, el equivalente a unos US$ 3,23 millones.

Fue en abril de 2024 cuando la pesquera inició el proceso de transformación, que dura al menos tres años y que tendrá 14 meses de acompañamiento activo por parte de un equipo experto.

Los objetivos son mejorar la rentabilidad del negocio de salmones e impulsar la adopción de una cultura, mentalidad y procesos que permitan la mejora continua y la sostenibilidad del impacto económico en el tiempo.

Para cumplir con el plan se designó un equipo de transformación. Parte importante de los resultados de la asesoría se habría logrado este año y, por eso, el esquema de incentivos habría abultado la cuenta de 2025.