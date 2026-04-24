¿La última memoria de Ameris AGF?: "Miramos lo construido con orgullo"
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Rodrigo Guzmán escribió la carta a sus accionistas en medio de las negociaciones que la gestora mantiene para ser absorbida por Toesca.
La compañía publicó su memoria anual donde su presidente, Rodrigo Guzmán, hizo un balance del año.
"Ameris siguió avanzando en su estrategia de especialización en activos alternativos, fortaleciendo sus capacidades en deuda privada, inversiones inmobiliarias y distribución de fondos de gestores internacionales de primer nivel", escribió a los accionistas.
El directivo destacó que al cierre del año superaron los US$ 1.800 millones en activos bajo administración, con 56 fondos y una plataforma con más de 700 inversionistas.
Uno de los hitos más relevantes del año, en cuanto a fondos, fue el inicio de operaciones del Ameris Leasing Habitacional Fondo de Inversión; el arranque del proceso de desinversión en Private Equity Real Estate Fondo de Inversión; el debut de operaciones de Desarrollo Inmobiliario Uno Fondo de Inversión; y la publicación de los estados financieros auditados de los fondos en liquidación de Sartor.
"Miramos lo construido con orgullo y proyectamos nuestro crecimiento con la convicción de que la disciplina, la innovación y la integración de sostenibilidad seguirán siendo claves para generar valor de largo plazo", cerró el presidente, quien hoy forma parte de la mesa de negociación con Toesca.
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