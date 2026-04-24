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Presidente de histórica empresa eléctrica sureña vende paquete accionario por US$ 3 millones

Por: Francisco Noguera

Publicado: Viernes 24 de abril de 2026 a las 15:50 hrs.

Francisco Noguera
<p>Presidente de histórica empresa eléctrica sureña vende paquete accionario por US$ 3 millones</p>

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