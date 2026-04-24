Presidente de histórica empresa eléctrica sureña vende paquete accionario por US$ 3 millones

Las acciones de Empresas Eléctricas de Magallanes (Edelmag) no suelen negociarse con frecuencia en la Bolsa de Santiago; sin embargo, en los últimos días registraron un alza en sus montos transados que movió su estructura de propiedad.

El protagonista fue uno de los accionistas controladores de la eléctrica: Jorge Jordan Franulic. El empresario vendió, a través de la sociedad Inversiones y Asesorías Profesionales Magallanes, alrededor de 506 mil acciones de la compañía a un precio de $6.400 cada una. El paquete equivale al 3,87% de la propiedad y un total de $3.238 millones (US$2.882 millones, al tipo de cambio actual).

Franulic, también presidente de la compañía, ejecutó la transacción el pasado 20 de abril. Según la memoria anual de la firma, Edelmag es una empresa con 128 años de historia que opera exclusivamente en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Ahí desarrolla actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

Al cierre de 2025 Edelmag reportó una utilidad de $11.458 millones.