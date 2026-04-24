Los desafíos que enfrentará el equipo que estará a cargo de la cirugía mayor en el sistema ambiental
La ministra de Medioambiente, el director ejecutivo del SEA y el director del SBAP llegarán al Congreso a defender y argumentar los cambios que quiere llevar adelante el gobierno en esta materia. No lo harán exentos de críticas y tensiones, pero sí conscientes de que hay un margen de mejora que también reconocen exautoridades.
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Una docena de medidas relativas a la tramitación ambiental de los proyectos fueron presentadas por el gobierno en la iniciativa de ley de reconstrucción nacional. Entre las más destacadas, la que habilita el reembolso de los recursos invertidos si es que una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) se revoca en la justicia, la que entrega más facultades al SEA para que desestime pronunciamientos de otros organismos y aquella que limita las vías de impugnación de las RCA.
El proyecto además de ser revisado por la Comisión de Hacienda de la Cámara, pasará por la Comisión de Medioambiente -de mayoría oficialista-, instancia que será clave para que el equipo de medioambiente del Ejecutivo exponga las razones de la cirugía mayor que quieren hacer al sistema.
Liderado por la ministra de la cartera, Francisca Toledo, y el subsecretario José Ignacio Vial, también tiene en sus filas al director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Arturo Farías, y al director del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Tomás Saratscheff, quienes deberán enfrentar algunas críticas de la oposición que acusan que el ministerio está subordinado a Hacienda.
“Me consta que la ministra y el subsecretario tienen mucha experiencia y conocimientos y que serán claves en la tramitación del proyecto. Creo que ellos deberían liderar claramente el diálogo técnico-político en estos temas. En un proyecto tan complejo, uno esperaría que todos los ministerios estén coordinados”, plantea el investigador de Horizontal, Juan Pablo Escudero.
Sin embargo, voces vinculadas a medioambiente sostienen que podría existir una tensión originada porque tanto Toledo como Vial tienen una buena opinión de la institucionalidad ambiental y del SEA, sumado a que Farías es un hombre que trabaja desde hace ocho años en el Servicio de Evaluación Ambiental y ejerció como director regional metropolitano en la administración pasada, por lo que también entiende todo el entramado y su importancia. Las mismas voces, eso sí, destacan que la secretaria de Estado es “matea, estudiosa” y será capaz de equilibrar el debate, pero sabiendo que el sistema ambiental tiene margen de mejora.
Conocedores de la forma de trabajo de Toledo indican que de ser efectiva la tensión no pasa por lo que se está proponiendo en el proyecto, sino por la manera en que se está llevando adelante y precisan que las dudas quedarán despejadas en las comparecencias a las comisiones temáticas a las que se derivó el texto. Si va solo Quiroz o si concurre acompañado por el equipo de medioambiente, por ejemplo, podría ser una señal.
Asimismo, estas fuentes que conocen a Toledo plantean que el desafío es demostrar en la Comisión que no se trata de más o menos protección ambiental, sino de derribar las caricaturas creadas en torno a declaraciones de otros ministros o el famoso “chao guías ambientales”, que profesó en campaña el Presidente Kast; además de instalar que al momento de evaluar los proyectos se deben ponderar los costos y beneficios.
En lo que respecta a contenido, la exdirectora del SEA Valentina Durán sostiene que “es necesario mirar de manera conjunta las reformas que se puedan hacer, así como tener una mirada económica, porque si no se pueden cometer graves errores y podemos tener medidas que incluso en lugar de acelerar la inversión la puedan hacer más complicada y más vulnerable eventualmente las autorizaciones de proyectos”.
Otras voces vinculadas a medioambiente han manifestado preocupación por el mecanismo de restitución de gastos que queda a cargo de una comisión nombrada por Hacienda, que definirá el monto a restituir. Dicen que es una muestra de que en este proyecto todos los actores, incluido Medioambiente, están ordenados en función de lo que plantean en Teatinos 120.
El exdirector del SBAP Aarón Cavieres, en tanto, confía en el nivel de profesionales del Servicio: “Hay que verlo en acción. Sé que el equipo va a tener toda la disposición de hacer cumplir la ley cabalmente en lo que busca y en la perspectiva que está el SBAP, que es proteger la naturaleza. Y si hay un descalce ahí, probablemente será por otros motivos. Espero que no ocurra, pero de momento prefiero ver lo que va pasando. Confío bastante en que tenga la capacidad para enfrentarlo y espero que el gobierno le dé los espacios para que ello ocurra”.
El debate se retomará la primera semana de mayo -la próxima es distrital- y será la primera gran prueba de la ministra Toledo y los servicios en cuestión, para argumentar y defender un proyecto que solo lleva la firma del Presidente de la República y del ministro Quiroz.
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