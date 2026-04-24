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OASI, la oficina comandada por Pablo Eguiguren, pieza clave para agilizar la inversión del país

El economista llegó a encargarse de un órgano clave para el objetivo del gobierno de reactivar la economía, pues su oficina articula a todos los servicios que otorgan permisos sectoriales.

Por: Belén Vásquez

Publicado: Viernes 24 de abril de 2026 a las 16:00 hrs.

economia chilena José Antonio Kast gobierno Ejecutivos Ministerios
<p>OASI, la oficina comandada por Pablo Eguiguren, pieza clave para agilizar la inversión del país</p>

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