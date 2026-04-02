La minuta del Congreso | La espera del proyecto de reconstrucción nacional

Mientras que no ingresa esta iniciativa, el debate se centra en la reforma tributaria y en las medidas que el Gobierno ha anunciado para paliar el alza de los combustibles.

Hito

Aunque durante el debate de la Ley de Emergencia Energética el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que el proyecto de “reconstrucción nacional” ingresaría al Congreso el 01 de abril, con el paso de los días esa fecha se ha ido postergando. Algunos apuntan que la semana que comienza el 06 de abril sería clave, pero otros desde el Ejecutivo, apuntan a que la iniciativa miscelánea estaría ingresando recién a mediados de abril. Pues bien, pese a que se desconoce aún su contenido, ya se han dado algunas pistas, como el hecho de que tendría unos 40 artículos, algunos de los cuales constituyen la primera reforma tributaria del Gobierno de José Antonio Kast. Tema que, justamente, está comenzando a generar debate entre los parlamentarios y no sólo de la oposición, ya que también en el oficialismo hay sectores que creen que, dependiendo del contenido, se debería dividir la propuesta en varios proyectos. Mientras que en las filas opositoras se están ordenando detrás del relato en contra de la rebaja del impuesto de primera categoría, en el contexto de un escenario de crisis a raíz del alza de los combustibles, que todo indica que continuarán aumentando de precio en las próximas semanas.

Lo que viene

La próxima semana se retoma el trabajo legislativo en el Congreso Nacional. Y si bien no se sabe con certeza si ingresará el proyecto de reconstrucción nacional, las comisiones y salas respectivas continúan tramitando proyectos heredados de administraciones anteriores. Además, comisiones tanto de la Cámara como el Senado, especialmente de esta última corporación, recibirán a los ministros de las respectivas carteras para conocer los ejes y prioridades de su gestión.

Agenda Senado

El martes 07 de abril, la Comisión de Hacienda analiza el oficio del Presidente José Antonio Kast mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar como comisionado del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, al señor Osvaldo Enrique Adasme Donoso. Y el miércoles 08 está citada para abordar la situación fiscal con el Consejo Fiscal Autónomo y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

La Comisión de Minería, el miércoles 08, recibe a la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, para conocer la resolución exenta que prorroga el plazo de aplicación de los cargos o abonos del valor de las diferencias tarifarias producidas por la entrada en vigor del Decreto tarifario 2020-2024.

Tabla Cámara

El martes 07 de abril, el ministro del Trabajo asiste a la comisión de esta cartera en la Cámara, ocasión en que los diputados integrantes esperan que se refiera a la agenda laboral del Ejecutivo y dé cuenta de su posición respecto de la implementación de la ley que reduce la jornada laboral a 40 horas, así como de las propuestas del sector empresarial relativas a la eventual modificación del régimen de feriados irrenunciables.