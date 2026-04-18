Los emblemáticos Juan Hurtado y Juan José Mac-Auliffe dejan tras más de 20 años el directorio de Entel
En la junta de accionistas de este miércoles se realizará el cambio y la apuesta es que Richard Büchi, actual director de la firma, asuma la presidencia.
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Este miércoles 22 de abril, se cerrará una era en Entel. Los emblemáticos Juan Hurtado Vicuña y Juan José Mac-Auliffe dejarán el directorio en el marco de la junta ordinaria de accionistas de la compañía.
No es un cambio cualquiera, ambos llevan más de 20 años en la compañía cuyo control lo tiene Almendral, sociedad en la que participan las familias Hurtado, Matte, Izquierdo Menéndez, Fernández León y el grupo Gianoli.
Ambos empresarios han liderado una compañía que hoy lidera el mercado móvil en Chile y con presencia también en Perú.
El grupo controlador de Entel, se asoció a inicios de los noventa con Stet, que luego se transformó en Telecom Italia, firma que en 2005 decidió salir de Chile, recomprando el grupo liderado por Hurtado nuevamente el control en una operación que ha sido calificada por el mercado como sorprendente, ya que fue adquirida en casi la misma cifra que les habían pagado los italianos (unos US$ 900 millones) pero consiguiendo el doble de participación, y recuperando una empresa más robusta, con mayor y mejor tecnología.
De esta forma, Juan Hurtado será reemplazado en el directorio por María Ignacia Hurtado Cruzat, mientras que Cristian Arnolds Reyes -director de Consorcio Financiero y filiales- que ya es vicepresidente de la mesa de Almendral, la matriz de Entel, también se sumará a la mesa directiva de la firma de telecomunicaciones.
También saldrá del directorio la abogada Carla Brusoni Silvani, su reemplazo será asumido por Ignacio Ossa Guzmán.
La gran interrogante ahora es quién asumirá la presidencia de Entel, es ahí donde un emblemático ejecutivo ligado al grupo y ex gerente general de Entel asoma como el preferido: Richard Büchi.
De esta forma, la dupla Büchi encabezarían por líneas paralela la compañía. Richard a la cabeza del directorio y Antonio en la gerencia general.
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