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Los emblemáticos Juan Hurtado y Juan José Mac-Auliffe dejan tras más de 20 años el directorio de Entel

En la junta de accionistas de este miércoles se realizará el cambio y la apuesta es que Richard Büchi, actual director de la firma, asuma la presidencia.

Por: Sandra Burgos

Publicado: Sábado 18 de abril de 2026 a las 09:46 hrs.

ENTEL empresas telecomunicaciones Sandra Burgos
<p>Los emblemáticos Juan Hurtado y Juan José Mac-Auliffe dejan tras más de 20 años el directorio de Entel</p>

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