Primer Click | La amenaza de la inflación

La inflación dominará la agenda la próxima semana. Desde Santiago hasta Washington, índices de precios ofrecerán una primera fotografía del impacto del cierre del estrecho de Ormuz en la economía global.

En Chile, analistas proyectan que el ajuste en el precio de los combustibles llevará a que el INE reporte (miércoles 8) un alza anual del IPC de 3%.

La semana pasada, el mercado ya recibió señales desde la Eurozona, donde la medición preliminar de la inflación en marzo llevó a un salto de la tasa anual de 1,9% a 2,5%, con el componente energético pasando de una caída de 3,1% a un alza de 4,9%. En un solo un mes, el aumento del precio de la energía deshizo el avance logrado en consolidar la baja de la inflación y dejó la tasa nuevamente por encima de la meta del BCE. El mercado apuesta a que el emisor europeo tendrá que realizar tres alzas de ajustes de tasas este año. Para el Banco de Inglaterra (BOE) las apuestas apuntan a dos ajustes.

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La próxima semana la atención estará en EEUU, donde se reportarán dos índices de precios. El jueves 9, el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de febrero —uno de los principales indicadores para la Fed— mostrará cuál era la dirección de la inflación previo al inicio de la guerra en Irán. Ya había señales de que la baja de la inflación se había desacelerado. Se espera que el PCE muestre una tasa anual de 2,8%, igual que en enero.

El viernes 10 llegará el IPC de marzo de EEUU. El indicador recogerá el impacto del alza en el precio de los combustibles. Si bien en EEUU éste ha sido menor que en Europa, debido a que produce su propio gas natural especialmente importante para la industria, se espera un aceleramiento debido al salto que han tenido los combustibles de avión y bencinas. Analistas proyectan que la tasa de inflación podría alcanzar un 3,1% anual, desde el 2,4% que registró en febrero. El alza esperada en la inflación subyacente sería menor, con una tasa de 2,6% desde el 2,5% anterior.

La falta de aceleramiento de la inflación subyacente daría espacio a la Fed para esperar, como ha sugerido su presidente Jerome Powell. El mercado tendrá más pistas sobre la posición de los demás gobernadores cuando se publiquen (miércoles 8) las minutas de la reunión del FOMC del 17 y 18 de marzo.

En los balances

Pero la inflación no será la única señal a seguir. Lentamente, los inversionistas comenzarán a poner la mirada en los balances de empresas. Nos acercamos a la temporada de reportes. Delta Air Lines será una de las primeras firmas del S&P500 en reportar los resultados del primer trimestre el miércoles 8, antes de la apertura. La aerolínea advirtió un impacto de US$ 400 millones en costos de combustible por la inestabilidad en Medio Oriente, pero mantuvo su guía para el resto del año, apostando por un fin pronto del conflicto y una reapertura del estrecho de Ormuz.

El mercado buscará en las cifras de Delta y en los comentarios de la empresa un termómetro sobre una de las industrias más expuestas a las alzas en el precio del petróleo, con impacto en el turismo y el consumo. Cuán capaces serán las aerolíneas de absorber el golpe también será clave en los cálculos de los banqueros centrales, que por ahora se muestran todavía confiados de que el impacto del shock energético será pasajero.

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Perú elige presidente

La semana terminará con elecciones en Perú. 27 millones de peruanos acuden a las urnas en una primera vuelta presidencial con un récord de 35 candidatos. Por tercera vez, Keiko Fujimori llega a una presidencial como una de las primeras en las encuestas. La acompañan en las preferencias el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, con un discurso de mano dura contra la delincuencia. Pero entre ambos suman apenas un 22% de las preferencias, lo que refleja la alta dispersión del voto y el dominio del voto nulo o indeciso. Todo apunta a que será necesaria una segunda vuelta electoral, a realizarse el 7 de junio.