En el café Rita Roux nace Fundación Rita Cultura

El café Rita Roux, ubicado en la calle Juan Bautista Pastene 2827 funciona en una casona construida en 1950 por el arquitecto Juan Rau. El espacio destaca por su gran jardín que fue premiado por la Municipalidad de Vitacura.



Este es el lugar que hoy acoge a Fundación Rita Cultura, un proyecto que busca acercar la cultura a la vida cotidiana. “Este es el comienzo de algo que soñamos hace mucho tiempo. Creamos este espacio porque creemos que la cultura no debería ser algo lejano ni excepcional”, anunciaron en su Instagram @fundacionritacultura.



La fundación ya presentó su programación 2026, que incluirá otros talleres gratuitos y abiertos a la comunidad. Esta programación —que ya comenzó en marzo— incluye residencias, talleres y ciclos liderados por figuras de la escena cultural chilena, como Elisabeth Rodríguez (danza), Rafael Gumucio (literatura), Constanza Michelson (pensamiento), Paulina Urrutia (teatro) y Cristóbal Joannon (filosofía). El proyecto se articula en torno a cinco ejes: cultura, comunidad, pensamiento crítico, naturaleza y colaboración.