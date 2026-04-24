Cecilia Morel y Marta Larraechea donan trajes al Museo Histórico Nacional
La mujer del expresidente Sebastián Piñera donó un vestido del diseñador Octavio Pizarro y Marta Larraechea eligió el traje que utilizó el 11 de marzo del 2000, el último día de gobierno de Eduardo Frei Ruiz- Tagle.
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“Mi memoria es historia” se llama la campaña ciudadana de donaciones impulsada por el Museo Histórico Nacional desde 2022. A los trajes de exprimeras damas contemporáneas como Rosa Markmann, María Ruiz-Tagle y Hortensia Bussi, y otras muchos más antiguos, se sumaron recientemente prendas de Cecilia Morel y Marta Larraechea.
El 10 de abril la mujer del expresidente Sebastián Piñera donó a la Colección de Textil y Vestuario, un vestido del diseñador Octavio Pizarro que ocupó en una gala durante una visita de Estado a España. Y este lunes Marta Larraechea donó el traje que utilizó el 11 de marzo del 2000, el último día de gobierno de Eduardo Frei Ruiz- Tagle. En la imagen publicada en las redes sociales la ex Primera dama posa junto a su hija Verónica Frei, sosteniendo el traje celeste de la Boutique Click. La publicación también muestra una foto del momento original donde aparece la pareja junto a algunos de sus nietos, sumándole un valor sentimental a la prenda.
La convocatoria es parte del proceso de reformulación del guion curatorial del museo, que quiere dar cuenta de aspectos que no estaban siendo considerados dentro del relato, las mujeres, niños, los migrantes, entre otros. Desde el museo comentan que la colección de trajes de Primeras damas podría convertirse en una investigación con fines expositivos.
Para Emilia Müller, curadora de la Colección Textil y Vestuario del MHN: “las dos nuevas donaciones nos permiten retomar la tradición de tener objetos, accesorios y patrimonio asociado a estas figuras claves de nuestra historia”.
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