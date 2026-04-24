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Cómo el hombre detrás del Festival de Viña aterrizó en La Moneda (y por qué renunció)

En Palacio el socio de Bizarro era descrito por varios como alguien “muy transversal”. Es cercano al exPresidente Gabriel Boric y a su hermano Simón, así como a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti. Al mismo tiempo mantiene vínculos fluidos con el mundo de la centroderecha y del entorno republicano.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 24 de abril de 2026 a las 17:15 hrs.

<p>Cómo el hombre detrás del Festival de Viña aterrizó en La Moneda (y por qué renunció)</p>

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