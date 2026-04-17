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La silenciosa batalla por $ 1.785 millones entre el Banco do Brasil y ABC

ABC, la fusionada empresa entre La Polar y AD Retail, heredó algunas batallas de sus antiguas firmas.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 17 de abril de 2026 a las 17:00 hrs.

<p>La silenciosa batalla por $ 1.785 millones entre el Banco do Brasil y ABC</p>

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