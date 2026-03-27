Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Por dentro
Por dentro

La pintura de 500 años que enfrenta a los herederos de Bic con Álvaro Saieh en Nueva York

Los herederos del imperio de los lápices Bic demandan en Nueva York al empresario Álvaro Saieh y exigen la restitución de un “Fra Angelico” del siglo XV. El clan francés sostiene que la obra fue robada por su chofer en 2006, mientras que la defensa del chileno asegura que la compra fue legítima a través de Christie’s y que el conflicto es una disputa familiar ajena.

Por: Mateo Navas

Publicado: Sábado 28 de marzo de 2026 a las 21:00 hrs.

Mateo Navas Saieh Cultura Arte
<p>La pintura de 500 años que enfrenta a los herederos de Bic con Álvaro Saieh en Nueva York</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Los Paulmann disuelven sociedades familiares en Reino Unido
2
Coffee break

Fallece José Rosenberg, fundador de Rosen
3
Coffee break

El robo de vale vista que sufrió en Pichilemu uno de los hijos de José Luis del Río
4
Coffee break

El gimnasio boutique que llega al estadio de la UC
5
Coffee break

Con canciller y editor del Financial Times: los detalles del próximo seminario de BTG Pactual Chile
6
Coffee break

Farm Fractions, la plataforma chilena que permite comprar un pedazo de campo desde US$ 100
7
Por dentro

De socio a demandante: cofundador de Bemmbo demanda a Buk y acusa “simulación y fraude laboral”
8
Por dentro

La pintura de 500 años que enfrenta a los herederos de Bic con Álvaro Saieh en Nueva York

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Construcción Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete