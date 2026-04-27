Banco Central de Venezuela y EEUU contratan firmas para auditar activos del país latinoamericano en el extranjero

El anuncio ocurre días después de que el Departamento del Tesoro norteamericano flexibilizara las sanciones el ente emisor y a la banca estatal venezolana.

El Banco Central de Venezuela y Estados Unidos anunciaron la contratación de firmas para auditar los activos del país latinoamericano en el extranjero.

El hecho fue informado por el ente emisor este lunes, pero no hubo especificaciones sobre los nombres de las empresas.

Lo anterior, ocurre días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos flexibilizara las sanciones al Banco Central y a la banca estatal para realizar transacciones en el exterior.

En cuanto a los recursos financieros asociados con Venezuela en el exterior "el Gobierno de Estados Unidos contrató a una firma auditora, y el Gobierno venezolano a otra, para garantizar la tranquilidad e imparcialidad de todos", dijo el presidente del Banco Central, Luis Alberto Pérez, en una presentación realizada el viernes pasado.

Tres fuentes en Caracas informaron previamente a Reuters que la firma estadounidense Deloitte había sido contratada para realizar una auditoría en el Banco Central, y que el proceso incluirá, entre otras cosas, una revisión de las subastas de divisas y las operaciones con oro.

Y es que Venezuela se encamina hacia un período de "estabilidad cambiaria" y "descenso de la inflación", afirmó Pérez en el comunicado, añadiendo que la economía creció en el primer trimestre de 2026, sin informar el dato.

"Existen razones para pensar que a la economía nacional le va a ir bien en los próximos trimestres y que la inflación va a descender", señaló Pérez en la reunión del viernes con la banca.

Según cálculos de Reuters basados ​​en cifras del Banco Central, la inflación anualizada en Venezuela alcanzó el 649,4% hasta marzo.

Pérez dijo que el Banco Central diseña acciones para facilitar la compra y venta de divisas en los mecanismos oficiales a través de los bancos y casas de cambio.

En Venezuela, las divisas se subastan a través de bancos locales, con asignaciones determinadas por el Banco Central y los bancos corresponsales extranjeros, y varias medianas y pequeñas empresas han quedado por fuera del esquema, por lo cual muchas recurren a las criptomonedas.