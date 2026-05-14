Chile y Argentina retoman conversaciones para un acuerdo de integración energética

En la cita participaron autoridades de ambos países, dirigentes gremiales y ejecutivos de firmas locales e internacionales.

La ministra Ximena Rincón sostuvo reuniones con autoridades y empresas del sector en Buenos Aires para impulsar una agenda enfocada en gas natural, interconexión eléctrica y desarrollo de inversiones.

Desde Buenos Aires, Argentina

Chile y Argentina acordaron avanzar en un cronograma de trabajo destinado a construir un futuro acuerdo de integración energética entre ambos países. La hoja de ruta contempla identificar las prioridades de cada lado de la cordillera y preparar una segunda reunión bilateral que se realizará en Santiago, en un esfuerzo por reactivar una agenda que el sector considera clave para la seguridad energética regional.

El entendimiento se selló este jueves en Buenos Aires, en reuniones que involucraron al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería de Argentina, junto al Ministerio de Energía de Chile, encabezado por la ministra Ximena Rincón. La visita marcó, además, la primera gira oficial al exterior de la secretaria de Estado desde que asumió el cargo.

El objetivo de fondo apunta a construir un marco de entendimiento que más adelante pueda traducirse en un acuerdo jurídico más robusto que los actuales contratos entre privados. “Si bien han funcionado, si lográramos un acuerdo de integración energética bilateral -idealmente multilateral en una etapa posterior- eso permitiría afianzar las inversiones en ambos países”, afirmó Rincón.

La ministra también puso el foco en la capacidad energética disponible hoy en Chile, especialmente ante los altos niveles de vertimiento de energías renovables. A su juicio, una mayor coordinación con Argentina abriría espacio para proyectos industriales y de desarrollo productivo de escala regional.

“Si logramos desarrollar proyectos productivos entre los dos países, se abren puertas que hoy parecen impensadas”, señaló.

Desde la contraparte argentina, agregó, percibió disposición política y empresarial para retomar una agenda que perdió dinamismo en los últimos años.

La ministra también abordó el interés que existe en el sector privado chileno por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por Argentina. Según sostuvo, la evaluación positiva que existe sobre ese mecanismo podría abrir la puerta a discutir instrumentos similares en el contexto de un eventual acuerdo energético.

“Si logramos desarrollar proyectos productivos entre los dos países, se abren puertas que hoy parecen impensadas”, dijo la ministra Rincón.

Intensa agenda

La delegación chilena estuvo integrada por la superintendenta de Electricidad y Combustibles (SEC), Marta Cabeza; el secretario ejecutivo (s) de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Mauricio Funes; el presidente del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo; y el presidente de ENAP, Cristian Muga.

También participaron ejecutivos y dirigentes gremiales del sector privado, entre ellos el director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme, además de representantes de Enel, Engie, AES, EDF y Generadora Metropolitana, compañías ligadas a generación eléctrica y energías renovables.

En transmisión eléctrica asistieron el director ejecutivo de Transmisoras de Chile, Javier Tapia; el gerente general de Transelec, Rodrigo Castillo; y el gerente general del Grupo Saesa, Francisco Alliende. A ellos se sumaron representantes de Empresas Eléctricas AG y CGE.

En el ámbito gasífero participaron la Asociación de Gas Natural (AGN), ENAP y Methanex. Por el lado argentino estuvieron presentes compañías como YPF -la petrolera controlada por el Estado argentino y principal actor en Vaca Muerta- y la francesa TotalEnergies, una de las mayores productoras de gas del país vecino.

La agenda continuó con un almuerzo privado encabezado por el presidente de Pan American Energy Group (PAE), Alejandro Bulgheroni, uno de los principales conglomerados energéticos privados de Argentina y actor relevante en producción de petróleo y gas. En la cita también participó el embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte.

Cooperación regional

En ese marco, distintos especialistas han analizado las oportunidades que abre una mayor integración energética.

El exsecretario de Planeamiento Energético de Argentina, Daniel Dreizzen, director de Aleph Energy, valoró este tipo de instancias y sostuvo que contribuyen a profundizar la integración regional. “Argentina cuenta con un alto potencial energético a partir de Vaca Muerta, mientras que Chile puede consolidarse como un importante consumidor de gas y energía eléctrica, además de un punto de salida de petróleo hacia el Pacífico”.

Por su parte, el exsubsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, director de la consultora Paspartú, destacó la gira de la ministra como una oportunidad para fortalecer vínculos, avanzar en acuerdos y coordinar estrategias entre el sector público y privado.

En ese contexto, identificó una serie de desafíos que marcarán la evolución de la integración energética entre ambos países.

Uno de ellos es el futuro del Plan Gas.Ar en Argentina, que hoy asegura contratos de exportación de gas por los próximos dos años. A partir de ese plazo, señaló, no está definido si el esquema se mantendrá en sus condiciones actuales, si avanzará hacia una mayor apertura del mercado o si persistirán restricciones vinculadas a la limitada capacidad de transporte.

Otro desafío apunta al gas licuado de petróleo (GLP). Mientras Chile presenta un déficit en este combustible, Argentina dispone de excedentes asociados a la producción de Vaca Muerta, lo que abre oportunidades de complementariedad, pero también exige acuerdos estables de suministro e infraestructura.

También mencionó la posibilidad de ampliar la exportación de petróleo mediante los sistemas ATASA y OTC, lo que requeriría mejoras o expansión de la capacidad de transporte existente.