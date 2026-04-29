Petroperú alerta riesgo de paralización y pide millonario préstamo para enfrentar escasez de combustible

Desde la estatal precisaron que podrían detenerse las plantas de Talara y Conchán, ubicadas en las provincias de Talara y Lima.

Petroperú volvió al centro del debate en Perú. Durante una presentación ante la comisión de Presupuesto del Congreso, el presidente de la petrolera estatal, Roger Arévalo, advirtió que la crisis financiera que arrastran amenaza con paralizar refinerías clave del país y generar problemas en el abastecimiento de combustibles.

Ante ese escenario, el ejecutivo solicitó un financiamiento superior a US$ 2 mil millones, con garantía estatal, para evitar la detención de operaciones y asegurar la continuidad del suministro.

Según explicó, el gobierno estaría evaluando un mecanismo de urgencia para canalizar esos recursos a través de una entidad privada.

“El pedido puntual es que se apoye con créditos de capital privado. Ya lo sabe el Ejecutivo, que es más de US$ 2 mil millones. El público sabe que el gobierno es responsable y lo va a hacer”, manifestó Arévalo.

El titular de la firma también sostuvo que dichos compromisos podrían ser cubiertos posteriormente con la propia operación de la empresa. “No lo paga el Estado, lo paga la misma operación de Petroperú, que es rentable por sí misma”, afirmó.

La advertencia se produce luego de la paralización de la refinería de Iquitos, ubicada en la provincia de Maynas. A ello se suma ahora el riesgo de que cesen operaciones las plantas de Talara y Conchán -ubicadas en las provincias de Talara y Lima, respectivamente-, debido a la falta de recursos para adquirir materias primas.

De acuerdo con cifras divulgadas por medios nacionales, la refinería de Talara opera actualmente con una producción reducida de 60 mil barriles diarios, mientras que Iquitos ya se encuentra detenida y está siendo abastecida desde Lima.

“La refinería de Iquitos está parada por falta de combustible, la de Talara está por parar y la de Conchán también. Si no tomamos medidas de emergencia, el Perú se queda sin combustible”, declaró Arévalo a su salida del Parlamento.

El ejecutivo agregó que el momento más crítico se registraría durante los primeros días de mayo. “La emergencia está en los primeros días de mayo. Si no actuamos, nos paramos todos”, afirmó.

Las cifras de la crisis

Durante su exposición en el Congreso, Arévalo detalló que las deudas acumuladas ascienden actualmente a US$ 7.899 millones.

De ese total, US$ 3.578 millones corresponden a obligaciones de corto plazo, incluyendo capital de trabajo que hoy la empresa no posee, lo que ha impedido pagar a proveedores. El resto corresponde a deuda de largo plazo.

Además, indicó que solo con proveedores mantienen compromisos por unos US$ 2.500 millones. Según afirmó, algunos acreedores ya amenazan con iniciar procesos concursales, mientras otros exigen pagos al contado para seguir entregando crudo.

“En estos momentos no tenemos ni para pagar”, reconoció ante los legisladores.

Asimismo, señaló que la petrolera ha perdido alrededor de US$ 2.500 millones en los últimos cuatro años, atribuyendo buena parte del deterioro financiero al aumento de costos del proyecto de la Nueva Refinería de Talara, que pasó de una modernización a una infraestructura de gran escala.

El ejecutivo también apuntó al escenario internacional, indicando que las tensiones geopolíticas en Medio Oriente han reducido la disponibilidad de crudo y endurecido las condiciones de compra.

En esa línea, sostuvo que los proveedores internacionales endurecieron sus condiciones comerciales y ahora exigen pagos al contado, lo que incrementa la presión financiera sobre la estatal. “El problema no es solo de precio, sino de acceso al petróleo”, enfatizó.