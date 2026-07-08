Toyota destinará US$ 3.600 millones en trasladar fabricación de camioneta Tacoma de México a Estados Unidos

La producción será transferida desde Baja California a Texas en un periodo de aproximadamente cuatro años, informó la compañía japonesa.

Toyota Motor North America anunció una inversión de US$ 3.600 millones para ampliar su planta de fabricación en San Antonio, Texas, con una segunda línea de ensamblaje destinada a la producción de la camioneta Tacoma.

Según la compañía, esta ampliación generará 2.000 nuevos empleos y añadirá 232.000 metros cuadrados a las instalaciones de Toyota en Texas, duplicando su tamaño hacia 2030.

En ese contexto, la empresa trasladará la producción de la Tacoma desde Toyota Motor Manufacturing Baja California, en México, a la planta ampliada de Toyota en Texas en un periodo de aproximadamente cuatro años.

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Frank Voss, vicepresidente del grupo de fabricación de camiones de Toyota Motor North America y presidente de Toyota Texas, sostuvo que “nos entusiasma incorporar la popular Tacoma a nuestra galardonada gama actual y agradecemos al estado de Texas, al condado de Bexar y a la ciudad de San Antonio por su apoyo constante”.

Desde la compañía afirmaron que, con esta expansión, la inversión total de Toyota en San Antonio se eleva a US$ 8.300 millones desde que iniciaron sus obras en 2003.

Asimismo, la empresa aseguró que mantiene su compromiso con sus operaciones en Estados Unidos, Canadá y México. Además, señalaron que esperan “una pronta resolución del T-MEC para que la región de Norteamérica sea competitiva a nivel mundial”. Esto, luego de que Estados Unidos decidiera no renovar el acuerdo comercial que regula la integración económica de América del Norte, que entró en vigor en 2020.

En ese sentido desde la secretaría de economía de México, sostuvo a través de un comunicado, que la automotriz japonesa no se irá del país y que mantendrá su planta en Guanajuato, que emplea a 2.800 personas.