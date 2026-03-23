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Cambio a parámetros del Mepco + Disputa tras expropiación de Club Hípico Magallánico + Fuerte caída del dólar
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Hacienda oficializa cambios de parámetros al Mepco. A través de un decreto publicado en el Diario Oficial por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se estableció una modificación a uno de los parámetros con los que opera el Mecanismo de Estabilización de Precios a los Combustibles (Mepco). Así, se instauró en cuatro el número de semanas para el cálculo del precio de paridad de importación de los combustibles de gasolina automotriz, petróleo diésel vehicular y gas licuado de petróleo.
Se desata disputa tras expropiación del Club Hípico de Punta Arenas. El Serviu de Magallanes ordenó la expropiación del inmueble para la construcción de viviendas y áreas verdes. La comisión de peritos fijó una indemnización de $ 21.030 millones (unos US$ 22,7 millones). Sus dueños exigen más del doble.
El dólar inicia una compleja semana por alzas del petróleo. Luego que Donald Trump anunciara que pospone los ataques a Irán, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 916,81lo que implica una caída de $ 16,70 respecto al cierre del viernes. El petróleo Brent retrocedía 10% a US$ 101 por barril, mientras que el cobre Comex repuntaba 2% a US$ 5,48 por libra.
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