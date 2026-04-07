Decreto con cambios a Ordenanza de Urbanismo bajaría precio de nuevos departamentos. En el marco del seminario "Nuevos vientos de la economía 2026", organizado por Sofofa y la Universidad del Desarrollo (UDD), el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que esta semana se firmará un cambio a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que permitirá aumentar la densidad de construcción en departamentos. Esta medida puede ayudar a reducir entre un 10% y un 15% el precio de los nuevos departamentos.

Tasa de créditos hipotecarios cae por cuarto mes consecutivo. Por cuarto mes consecutivo, las tasas de los créditos hipotecarios volvieron a bajar al cierre de marzo, según informó el Banco Central, con lo que se consolida una tendencia que comienza a aliviar el acceso a financiamiento para la vivienda. En concreto, la tasa promedio para préstamos hipotecarios a más de tres años en UF se ubicó en 4,06%, levemente por debajo del 4,11% registrado en febrero. Con este resultado, el indicador alcanzó su nivel más bajo desde diciembre de 2021.

Cómo reacciona el dólar al ultimátum a Irán. La mayor cautela de los inversionistas globales, previo a que esta noche se cumpla un plazo límite fijado por Donald Trump, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 921,84 lo que implica un alza de $ 3,23 respecto al cierre del lunes. El petróleo Brent avanzaba 0,8% a US$ 111 y en cuanto al cobre, el futuro Comex retrocedía 0,6% a US$ 5,57 por libra.