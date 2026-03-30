El impacto del millonario recorte fiscal. De lograrse el objetivo de movilizar US$ 4.000 millones en recursos estatales este año, el impacto no sería menor en dos indicadores clave: la expansión del gasto fiscal y el nivel de déficit tanto efectivo como estructural de las arcas públicas. Dicho lo anterior, economistas calculan que una reducción del erario llevaría a una caída del gasto total superior al 2% este año, contrastando con el crecimiento de 1,7% aprobado en el Presupuesto 2026.

Club Hípico de Punta Arenas: Justicia ordena retener indemnización. El juez César Millanao, del 2º Juzgado de Letras de Punta Arenas, ordenó la retención de los montos consignados por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes, como parte de la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas para la construcción de viviendas y áreas verdes, dictada en noviembre del año pasado. Esto, en respuesta a un escrito presentado por el Serviu ante el tribunal, en el cual se solicitó retener los montos como parte de la expropiación.

El dólar sube al inicio de la semana. Con falta de noticias concretas que apunten a una resolución de la guerra en Medio Oriente, el dólar se cotica a esta hora en los $ 935,17 lo que implica un alza de $ 12,26 respecto al cierre del viernes. Mientras, el petróleo Brent ganaba un poco más de terreno sobre US$ 110 el barril y los precios del cobre se estabilizaban en niveles de US$ 5,5 por libra.