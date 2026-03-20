SalfaCorp formaliza ingreso a sector multifamily. Los fondos inmobiliarios regresaron con fuerza al mercado local y al portafolio de los inversionistas al alero de mejores perspectivas y condiciones para las distintas ramas del sector. Uno de los últimos actores en acudir al mercado en busca de capital es SalfaCorp, que junto al gestor BRi Capital y al vehículo “Ameris Rentas y Desarrollo Aconcagua Preferente” de Ameris AGF, ingresó al segmento multifamily a través de su brazo residencial Aconcagua.

Modificaciones al Mepco empiezan a tomar forma. El ministro de la Segpres José García adelantó este lunes que el proyecto no contemplará modificar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) a través de la ley, sino modificar sus parámetros en base a decretos que firmará el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para así amortiguar parcialmente el efecto.

El dólar cierra una semana marcada por la guerra en Oriente Medio. Mientras los inversionistas siguen preocupados, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 926,47 lo que implica un alza de $ 12,97 respecto al cierre del jueves. Por su parte, el cobre Comex se hundía 1,4% a US$ 5,39 por libra, nuevos mínimos del año. El petróleo Brent se estabilizaba en US$ 108,5 por barril.