Tres isapres suben sus planes al tope. Tres isapres subieron sus planes de salud de 2026 con el máximo permitido por la autoridad, otras tres lo elevaron en menor medida y un número similar mantuvo congelados dichos programas. Así lo informó la Superintendencia de Salud, liderada por Fernando Riveros, entidad que verificó la adecuación del precio base (APB) de 2026 y quien reafirmó que sin ese chequeo previo, "ninguna adecuación tiene validez".

Las primeras instrucciones que firmó Jorge Trujillo como nuevo director del SII. Es así como en los últimos días, Jorge Trujillo emitió las primeras resoluciones en materia tributaria para actores del mercado, en dos temas claves para el organismo: contribuciones de bienes raíces y el denominado "impuesto al lujo".

Cómo navega el dólar la Semana Santa. Por las esperanzas de que la guerra en Medio Oriente termine relativamente pronto, el dólar se cotiza a esta hora $ 929 lo que significa un retroceso de $ 8 respecto al cierre del lunes. El cobre Comex subía 1,3% a US$ 4,05 por libra, mientras el petróleo Brent cotizaba estable en US$ 107 por barril.