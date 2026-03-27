Super de Pensiones emite norma sobre la Cotización con Rentabilidad Protegida. La Superintendencia de Pensiones continúa con el proceso de implementación de la reforma previsional, aprobada en enero del año pasado por el Congreso Nacional. Este viernes, el regulador dio a conocer que emitió una normativa mediante la cual regulará el funcionamiento del mecanismo de Cotización con Rentabilidad Protegida, incluyendo la emisión, administración, custodia y canje del Bono de Seguridad Previsional (BSP) y el Bono Amortizable (BA), según corresponda.

Sube participación femenina en la gran minería. La participación femenina en gran minería chilena pasó de un 7,7% en 2014 a un 24% en 2025. Así, nuestro país superó a referentes del sector como Australia (22,6%) y Canadá (14,7%). Pero ¿cómo se produjo este avance tan acelerado en un contexto en que la proporción de mujeres en el empleo nacional se ha mantenido relativamente estable en torno al 41%-43%? ¿Se pueden replicar las acciones en otras industrias?

El dólar cierra una semana cargada a la incertidumbre. A raíz la volatilidad que ha caracterizado la guerra de Irán, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 924,17 lo que implica una caída de $ 5,68 respecto al cierre del jueves. El petróleo Brent escalaba 2,6% a US$ 110,8 por barril y un indicador del dólar global -el dollar index- subía 0,1% y los precios del cobre se estabilizaban.