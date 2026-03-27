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Estado en quiebra: diputados opositores advierten que polémica difusión del Gobierno podría constituir “delito”

Legisladores independientes en la bancada PPD, Jaime Araya y José Francisco Montalva, insisten con nuevo oficio a la vocera Mara Sedini por “deber de informar”.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Viernes 27 de marzo de 2026 a las 16:30 hrs.

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<p>Estado en quiebra: diputados opositores advierten que polémica difusión del Gobierno podría constituir “delito”</p>

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